راه حل مشکلات منطقه، عدم «حمایت عربستان از تروریست ها» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با «فومیو کشیدا» وزیر امور خارجه ژاپن در دور دوم مذاکرات که همراه با شام کاری بود در خصوص مسائل منطقه ای گفتگو کردند.

ظریف در پاسخ به نقطه نظرات وزیر امورخارجه ژاپن در رابطه با آزمایش های سلاح هسته ای کره شمالی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلاح های هسته ای یک موضع ثابت دارد و مخالف داشتن سلاح های هسته ای در تمام دنیا می باشد و بر این باور است که سلاح های هسته ای برای هیچ کشوری امنیت ایجاد نمی کند. معتقدیم مشکلات و بحران ها در همه مناطق از جمله در منطقه شرق آسیا از طریق گفتگو قابل حل و فصل می باشد.

ظریف در پاسخ به درخواست وزیر خارجه ژاپن مبنی بر کمک به حل بحران های منطقه ای در سوریه، یمن و دیگر کشورهای درگیر، اظهار داشت: تنها راه حل این بحران ها دست کشیدن سعودی ها از حمایت از گروه های تروریستی و پذیرش راه حل سیاسی برای بحران های منطقه ای می باشد و مشکلات این کشورها بایستی از طریق گفتگوهای سیاسی حل و فصل شود.

وزیر امورخارجه ژاپن گفت: با نظر شما در خصوص لزوم حل بحران ها از طریق راه حل سیاسی کاملا موافق بوده و در این مسیر تلاش می کنیم.