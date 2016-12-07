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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸

استاندار زنجان:

تولید دانش از محورهای ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

تولید دانش از محورهای ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

زنجان-استاندار زنجان گفت: تولید دانش و اقتصاد دانش بنیان از مهمترین محورهای ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که توجه خاصی به آن شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهرچهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر ، به روز ۱۶ آذر اشاره کرد و افزود: 16 آذر نقطه عطفی در کشور بوده و مبارزه با استکبار و دفاع از حقوق به حق ملت ایران از جمله مباحث مهم این  روز است.

وی اظهار کرد: ۱۶ آذر باعث آغاز جنبش دانشجویی شده است و اعتراض دانشجویان به برقراری ارتباط مجدد با انگلیس و ملاقات شاه با معاون رئیس جمهور آمریکا باعث آغاز جنبش دانشجویی و شکل گرفتن آن شد.

استاندار زنجان گفت: فضای دانشگاهی کشور در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ مطلوب نبود و در دهه ۵۰ تفکر غیردینی در دانشگاه، نگرانی‌های جدی را در جامعه ما نسبت به دانشگاه ایجاد کرده بود.

درویش امیری تاکید کرد: تولید دانش و اقتصاد دانش بنیان از مهمترین محورهای ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که توجه خاصی به آن شده و مقام معظم رهبری ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه نخست این بخش در منطقه را به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرده‌اند.

وی افزود: مواردی چون بسترسازی تجاری یافته‌های پژوهش و فناوری، برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران دستگاه‌های اجرایی، طرح نیازها و ثبت سفارشات تحقیقاتی،بهره‌گیری از ایده‌های نو و یاری رساندن به شرکت‌های دانش‌بنیان از دستاوردهای پژوهشی، از اقداماتی است که مورد اهتمام جدی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است.

استاندار زنجان تاکید کرد: روحانیون و بزرگان کشور و انقلاب اسلامی در آن زمان با تفکر شیعی و ناب اسلامی خود با دانشگاهیان ارتباط برقرار کرده و اسلام را در دانشگاه ترویج دادند.

درویش امیری تصریح کرد: در جامعه امروز نیز باید این مدل برخورد با دانشگاهیان انتخاب شود و  انصاف نیست که این مدل کنار گذاشته شده و سراغ مدل‌های دیگری رفته و با دانشگاهیان تکفیرانه سخن زده شود.

وی گفت: موفقیت‌هایی در زمینه انتقال دانش در کشور به دست آمده که کافی نیست و اما در زمینه تولید دانش رشد موثری نداشته‌ایم.

استاندار زنجان یاد آورشد: تولید دانش نیازمند شرایط خاصی است و با مطالعه تاریخ  به این موضوع پی خواهیم برد که تولید دانش کار ساده‌ای نیست و تولید دانش و اقتصاد دانش بنیان از مهمترین محورهای ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که توجه خاصی به آن شده است.

درویش امیری افزود: فعالیت‌های ما در زمینه تولید دانش دانایی را در جامعه حاکم کرده تا زمینه ظهور اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شودوما باید برای تحقق دانش تلاش کنیم.

کد مطلب 3844020

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