به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهرچهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر ، به روز ۱۶ آذر اشاره کرد و افزود: 16 آذر نقطه عطفی در کشور بوده و مبارزه با استکبار و دفاع از حقوق به حق ملت ایران از جمله مباحث مهم این روز است.
وی اظهار کرد: ۱۶ آذر باعث آغاز جنبش دانشجویی شده است و اعتراض دانشجویان به برقراری ارتباط مجدد با انگلیس و ملاقات شاه با معاون رئیس جمهور آمریکا باعث آغاز جنبش دانشجویی و شکل گرفتن آن شد.
استاندار زنجان گفت: فضای دانشگاهی کشور در دهههای ۴۰ و ۵۰ مطلوب نبود و در دهه ۵۰ تفکر غیردینی در دانشگاه، نگرانیهای جدی را در جامعه ما نسبت به دانشگاه ایجاد کرده بود.
درویش امیری تاکید کرد: تولید دانش و اقتصاد دانش بنیان از مهمترین محورهای ابلاغی سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده که توجه خاصی به آن شده و مقام معظم رهبری ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه نخست این بخش در منطقه را به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کردهاند.
وی افزود: مواردی چون بسترسازی تجاری یافتههای پژوهش و فناوری، برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران دستگاههای اجرایی، طرح نیازها و ثبت سفارشات تحقیقاتی،بهرهگیری از ایدههای نو و یاری رساندن به شرکتهای دانشبنیان از دستاوردهای پژوهشی، از اقداماتی است که مورد اهتمام جدی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است.
استاندار زنجان تاکید کرد: روحانیون و بزرگان کشور و انقلاب اسلامی در آن زمان با تفکر شیعی و ناب اسلامی خود با دانشگاهیان ارتباط برقرار کرده و اسلام را در دانشگاه ترویج دادند.
درویش امیری تصریح کرد: در جامعه امروز نیز باید این مدل برخورد با دانشگاهیان انتخاب شود و انصاف نیست که این مدل کنار گذاشته شده و سراغ مدلهای دیگری رفته و با دانشگاهیان تکفیرانه سخن زده شود.
وی گفت: موفقیتهایی در زمینه انتقال دانش در کشور به دست آمده که کافی نیست و اما در زمینه تولید دانش رشد موثری نداشتهایم.
استاندار زنجان یاد آورشد: تولید دانش نیازمند شرایط خاصی است و با مطالعه تاریخ به این موضوع پی خواهیم برد که تولید دانش کار سادهای نیست و تولید دانش و اقتصاد دانش بنیان از مهمترین محورهای ابلاغی سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده که توجه خاصی به آن شده است.
درویش امیری افزود: فعالیتهای ما در زمینه تولید دانش دانایی را در جامعه حاکم کرده تا زمینه ظهور اقتصاد دانشبنیان فراهم شودوما باید برای تحقق دانش تلاش کنیم.
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