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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خبر داد:

آمادگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برای مشارکت در طرح های ایلام

آمادگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برای مشارکت در طرح های ایلام

ایلام-معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از آمادگی مسئولان این نهاد برای مشارکت در اجرای طرح های حوزه کشاورزی استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی سید هاشمی روز چهارشنبه در دیدار با استاندار ایلام گفت: تنها هدف این ستاد زمینه سازی اجرای طرح های اشتغالزا بویژه در استان های محروم است تا بتوانیم هرچه بیشتر شرایط رفاه اجتماعی و اقتصادی را در این مناطق گسترش دهیم.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام در دو بخش بنیاد برکت و گروه اقتصادی تدبیر فعالیت دارد که در بخش اقتصادی آمادگی داریم در طرح های حوزه کشاورزی همکاری و سرمایه گذاری داشته باشیم.

هاشمی تاکید کرد: استان ایلام دارای ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری است که در صورت تامین زمین مورد نیاز می توان در بخش زراعت و پرورش دام این استان حضور فعالی داشت.

استاندار ایلام نیز در این دیدار گفت: ستاد اجرایی فرمان امام هم اکنون طرح های متعددی را در استان در دستور کار دارد و امیدواریم با بهره برداری از آنها شاهد اشتغال تعداد زیادی از جوانان جویای کار در منطقه باشیم.

محمدرضا مروارید گفت: یکی از مشکلات استان کمبود کشتارگاه صنعتی است که ستاد اجرای می تواند در این زمینه هممکاری داشته باشد.

وی با اشاره به تولدی بالای مرغ در استان بر لزوم تامین کشتارگاه برای نگهداری تولیدات تاکید کرد.

کد مطلب 3844024

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