ترجمه «مخلوقات یک روز» به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه داستان‌هایی است با رویکرد معناگرایی. از محققان معناگرایی می‌توان به ویکتور امیل فرانک اشاره کرد که از روانشناسان اتریشی و پدیدآورنده معنادرمانی یا مکتب روانشناسی لوگوتراپی است، و اختلال عاطفی را حاصل عدم توانایی فرد در یافتن معنا برای زندگی می‌داند. یالوم در کتاب اخیر خود با پرداختن به موضوع معنا، به متفکران لوگوتراپی نزدیک می‌شود. هرچند نام مستقیمی از هیچ یک از آنها برده نشده و حتی اشاره‌ای به معناگرایی به عنوان روش درمانی نمی‌شود.

یالوم در ایران نخستین بار با رمان «وقتی نیچه گریه کرد» شناخته شد و پس از آن «دژخیم عشق»، «مامان و معنی زندگی»، «هنر درمان»، «خیره به خورشید»، «مسئله اسپینوزا» در سال‌های مختلف با ترجمه‌های متعددی وارد بازار شدند. از میان مترجم‌های مختلف، حسین کاظمی یزدی تاکنون ترجمه سه اثر از یالوم را عهده‌دار شده است. پیش از این دو رمان روانشناسی دیگر «مسئله اسپینوزا» و «دروغ‌گویی روی مبل» با ترجمه کاظمی یزدی منتشر شدند که هرکدام پس از گذشت کم‌تر از یک سال به چاپ چهارم رسیدند.

در کتاب «مخلوقات یک روز»، نویسنده معتقد است که بسیاری از بیماران عملاً با مسائل وجودی گلاویزند و بیماران داستان‌های این کتاب با موضوعاتی مانند اضطراب، مرگ، فقدان عزیزان و در نهایت فقدان خودشان، داشتن زندگی معنی‌دار، کنار آمدن با پیری و مشکلات آن روبرو هستند و نویسنده امیدوار است که از طریق این داستان‌ها سطح آگاهی افراد را از موضوعات وجودی بالا ببرد.

یالوم در موخره این کتاب اشاره می‌کند که «من برای آن دسته از افرادی می‌نویسم که علاقه زیادی به روان انسانی و رشد شخصی دارند، برای خوانندگان بسیاری که با بحران‌های نامحدود هویتی که در این داستان‌ها وجود دارند آشنا هستند و برای کسانی که به حضور در یک روان‌درمانی فکر می‌کنند و یا در میانه آن هستند. امیدوارم این حکایت‌ها آن‌ها را تشویق کند تا با دیو درونشان بجنگند».

کتاب «مخلوقات یک روز» نوشته اروین د. یالوم با ترجمه حسین کاظمی یزدی در ۲۲۴ صفحه و در قطع رقعی به بهای ۱۶ هزار تومان با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه از سوی انتشارات «پندارتابان» منتشر شده است.