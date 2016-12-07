سلایق و نظرات نباید بر حقوق شهروندی تاثیر بگذارد/لزوم رعایت قانون

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان مرکزی در اراک اظهار داشت: باید به افکار عمومی اعتماد کرد اگر به هر بهانه ای حقوق شهروندی را رعایت نکنیم نتیجه آن شکاف و فاصله میان مردم و دولت خواهد بود.

وی افزود: اگر پذیرفتیم یک ساز و کار اجازه بدهد که در مکانی سخنرانی یا برنامه ای برگزار شود، دیگران حق ندارند آن را لغو کرده و بر هم بزنند، که اگر این اتفاق بیفتد معنایش نقض حقوق شهروندی است.

استاندار مرکزی بیان داشت: حقوق شهروندی اگر گره زده شود به هر سلیقه ای، قطعا نقض حقوق شهروندی را به دنبال خواهد داشت و بدترین مساله برای یک دولت در اداره کشور، از دست دادن بخشی از اعتماد مردم است.

زمانی قمی بااشاره به اینکه حقوق شهروندی و صیانت از آن در ابعاد مختلف در قوانین کشور تعریف شده، خاطر نشان کرد: بهترین مسیر برای دفاع از حقوق شهروندی و صیانت از حریم امنیت عمومی این است که به قوانینی که در اختیارمان است احترام بگذاریم و سرپیچی از قوانین به هر دلیل نقض حقوق شهروندی محسوب می شود.

وی ادامه داد: صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در منشور دینی ما نیز ارزش و تعریف خاص خود را دارد و به خصوص در کلام حضرت علی(ع) و در خطبه ها و پیام های این امام همام، مکرر به رعایت حقوق انسان ها پرداخته شده است.