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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

استاندار مرکزی:

سلایق و نظرات نباید بر حقوق شهروندی تاثیر بگذارد/لزوم رعایت قانون

سلایق و نظرات نباید بر حقوق شهروندی تاثیر بگذارد/لزوم رعایت قانون

اراک- استاندار مرکزی گفت: سلایق و نظرات نباید حقوق شهروندی را نقض کند بلکه باید طبق قانون عمل شود و می طلبد که ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان نسبت به این مساله توجه ویژه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان مرکزی در اراک اظهار داشت: باید به افکار عمومی اعتماد کرد اگر به هر بهانه ای حقوق شهروندی را رعایت نکنیم نتیجه آن شکاف و فاصله میان مردم و دولت خواهد بود.

وی افزود: اگر پذیرفتیم یک ساز و کار اجازه بدهد که در مکانی سخنرانی یا برنامه ای برگزار شود، دیگران حق ندارند آن را لغو کرده و بر هم بزنند، که اگر این اتفاق بیفتد معنایش نقض حقوق شهروندی است.

استاندار مرکزی بیان داشت: حقوق شهروندی اگر گره زده شود به هر سلیقه ای، قطعا نقض حقوق شهروندی را به دنبال خواهد داشت و بدترین مساله برای یک دولت در اداره کشور، از دست دادن بخشی از اعتماد مردم است.

زمانی قمی بااشاره به اینکه حقوق شهروندی و صیانت از آن در ابعاد مختلف در قوانین کشور تعریف شده، خاطر نشان کرد: بهترین مسیر برای دفاع از حقوق شهروندی و صیانت از حریم امنیت عمومی این است که به قوانینی که در اختیارمان است احترام بگذاریم و سرپیچی از قوانین به هر دلیل نقض حقوق شهروندی محسوب می شود.

وی ادامه داد: صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در منشور دینی ما نیز ارزش و تعریف خاص خود را دارد و به خصوص در کلام حضرت علی(ع) و در خطبه ها و پیام های این امام همام، مکرر به رعایت حقوق انسان ها پرداخته شده است.

کد مطلب 3844026

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