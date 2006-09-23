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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۱۱

/در فرودگاه گوانگ ژو/

برزگر به استقبال آزادكاران رفت

برزگر به استقبال آزادكاران رفت

اعضاي تيم ملي كشتي آزاد كشورمان در فرودگاه گوانگ ژو مورد استقبال منصور برزگر مدير تيمهاي ملي كشتي آزاد قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاري مهرآزاد كاران كشورمان كه شب گذشته تهران را به مقصد چين ترك كرده بودند پس از گذشت شش ونيم ساعت به پكن رسيدند و بلافاصله از آنجا راهي گوانگ ژو محل برگزاري رقابت هاي جهاني كشتي شدند.

بر پايه همين گزارش  به دليل حضورمحمدرضا يزداني خرم و منصور مهديزاده در اجلاس فيلا،منصور برزگر ،مدير تيم هاي ملي كشتي آزاد براي استقبال از دومين گروه اعزامي كشتي ايران به فرودگاه گوانگ ژو رفت و از كشتي گيران كشورمان استقبال كرد.

مسابقات جهاني كشتي چين با حضور تيم هايي از سراسر جهان از روز سوم تا نهم مهرماه در شهر كوانگ ژو برگزار مي شود.

کد مطلب 384403

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