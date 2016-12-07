صفحه استانی خبرگزاری صدا و سیمای کردستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه و با برگزاری مراسمی در صدا و سیمای مرکز کردستان، صحفه استانی خبرگزاری صدا و سیمای مرکز استان فعالیت خود را آغاز کرد.

در این مراسم علاوه بر قائم مقام خبرگزاری صدا و سیمای کشور، مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان و شماری از معاونین و مسئولان شبکه استانی مرکز کردستان نیز حضور داشتند.

قائم مقام خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اولویت اصلی رسانه ملی، عنوان کرد: اصلی ترین محور کار رسانه ملی، مخاطب محوری است.

حسن عابدینی به رُشد شبکه های صداوسیما در حوزه های ملی و محلی و نیز ایجاد فضای رقابتی اشاره کرد و افزود: امروز صداوسیما با توجه به فضای مجازی و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، در صدد است تا از این فرصت به عنوان سیستمی مکمل و نیز ابزاری اصلی در حوزه ارتباطات بهره بگیرد و در عصر دانایی با توجه مقتضیات به پیش برود.

وی افزود: با راه اندازی صفحات استانی خبرگزاری صداوسیما، رسانه ملی حضور موثر خود در عرصه اطلاع رسانی را تکمیل و با از بین بردن محدودیت زمان و مکان، تسریع در اطلاع رسانی را موجب شده و تازگی پیام انقلاب اسلامی را به گوش های شنوا و چشم های بینای مخاطبین خود می رساند.

مُدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان هم در این مراسم طی سخنانی گفت: کُردستان دارای نقش و جایگاه ویژه ای در روند تاریخی کشور است که تاثیرگذاری آن، غیر قابل انکار است.

ابوالقاسم امان اللهی، حوزه خبر و اطلاع رسانی این مرکز را از حوزه های موفق در عرصه محلی و ملی برشمرد و افزود: راه اندازی صفحه استانی، تسهیل در دسترسی به آخرین و جدیدترین رویدادها را برای علاقمندان این حوزه در پی دارد.

وی افزود: اطلاعات، آگاهی و خبر جایگاه ویژه ای در زندگی مردم دارد و لذا باید برای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از این نقش به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

صفحه استانی خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به عنوان پانزدهمین استان در کشور موفق شده است فعالیت خود را آغاز کند.