فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری ظهر چهارشنبه در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ضروت مهم و اساسی برای برون رفت از چالش های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: اولویت اول و مهم کشور امروز اقتصاد مقاومتی است و موضوع مهم تر از این را نداریم.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: تولید کنندگان داخلی توان تولید لباس و پوشاک با کیفیت ندارند که مردم به محصولات خارجی علاقه نشان می دهند باید در این مورد فرهنگ سازی کرد.

صفری با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کامل نباید به صورت سطحی و مقطعی باشد، افزود: قاچاق کالا به اقتصاد کشور ضربه می زند و بیکاری در جامعه را به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه اعتماد به توان و تولید داخلی باید در جامعه نهادینه شود، افزود: اثرات مخرب ورود و استفاده از کالای خارجی در جامعه بیان شود و رسانه ها نقش اساسی در زمینه بیان این واقعیت ها دارند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: ۳۸۲ساعت برنامه اقتصاد مقاومتی توسط شبکه استانی اشراق پخش شده و تا به امروز هزار و ۴۵۰ مورد خبر درمورد اقتصاد مقاومتی تولید و پخش شده است و باز برنامه های خوب در این بخش را پوشش می دهیم.

صفری افزود: ما به توان داخلی خود یقین نداریم و از ظرفیت های جوانان در کشور بخوبی استفاده نمی کنیم و این امر بحث قاچاق کالا را رقم می زند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان ابراز کرد: یکی از درد های کشور خام فروشی است و به جای فروش محصولات خام با قیمت کم با استفاده از امکانات و ظرفیت های داخلی می توان محصولات خام را فرآوری کرده و با قیمت بیشتر به فروش رساند.

صفری گفت: مردم با اتکا به ظرفیت های داخلی می توانند زندگی راحت و خوبی را داشته باشند و هرجا به توان داخلی متکی شدیم موفق بوده ایم و اگر از توانایی ها و به داشته های خودمان متکی باشیم به یقین موفق هستیم و در این میان باید در زمینه های فرهنگی خیلی کار شود.