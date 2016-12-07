به گزارش خبرنگار مهر، علی ملازاده پیش از ظهر چهارشنبه درجلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان کشور با رویکرد ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندان تشکیل شده و ۲۵دستگاه در این زمینه تکلیف مستقیم دارند.

وی افزود: در نگاه کلان هر دو موضوع به بررسی و شناخت آسیب های اجتماعی، با هدف کاهش آنان و پیشگیری موثر دنبال می شود و در این راستا نیز ۲۵ دستگاه درگیر فعالیت هستند که در پایان هر سال، نتایج فعالیت توسط استانداری ها در استان ها ارزیابی و به وزارت کشور منعکس می شود.

جانشین بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی کشور بیان کرد: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، در کنار توجه به مسایل اقتصادی و حوزه های مرتبط با آن، توجه به مسایل و آسیب های اجتماعی باید در اولویت خاص خودش قرار گیرد.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند در کنار کارهای روزمره ادارات، این دستگاه ها در خصوص آسیب های اجتماعی باید فعال باشند.

ملازاده خاطرنشان ساخت: بخشی از اقدامات فرهنگی و ایجابی و مشاوره ای نقش پیشگیری از آسیب های اجتماعی را دارند وبه عنوان بازدارنده آسیب ها، می توانند موثر باشند .

جانشین بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی کشور ادامه داد: اقدامات مصونیت سازی از بهزیستی و مهدکودک ها شروع شده و در کنار آن آموزش و پرورش، دانشگاه ها و رسانه ها می توانند کمک خوبی باشند.

ملازاده گفت: در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، وضعیت فعلی مطلوب نیست، ولی حرکت به سمت جلو و پیشرفت داریم که باید آن را ادامه داده تا به نقطه مطلوب برسیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر همه دستگاه ها در حوزه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی فعال شده اند و این حرکت به سمت جلو باید شتاب بیشتری پیدا کند تا آن چشم انداز نهایی که مورد نظر و مطلوب مقام معظم رهبری است تحقق پیدا کند اما در کنار عوامل اداری و دستگاهی، خانواده ها که بنیان و رکن اساسی جامعه هستند می توانند بسیار موثر باشند.

جانشین بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، اولویت بندی آسیب های اجتماعی امروز کشور را حاشیه نشینی، طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی اعلام کرد و افزود: به طور کلی و میانگین، بحران در این چهار محور است اما هر استانی در این خصوص شرایط خاص خود را داد.

ملازاده در پایان افزود: در دستور کار شورای اجتماعی کشور است که از ظرفیت های موسسات و نهادهای مردمی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آن، استفاده کند.