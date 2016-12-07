تمامی سرنشینان هواپیمای سقوط کرده پاکستانی جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، منابع رسانه ای پاکستان گزارش دادند تمامی سرنشینان هواپیمای پاکستانی که در نزدیکی شهر «اسلام آباد» پایتخت این کشور سقوط کرده بود، جان باخته اند.

گزارش ها حاکی از آن است که هواپیمای شرکت هواپیمایی پاکستان «پی آی ای» با ۴۷ سرنشین و خدمه از شهر چترال در شمال پاکستان عازم اسلام آباد بود.

لازم به ذکر است «جنید جمشید» نعت خوان معروف پاکستانی نیز یکی از سرنشینان این هواپیمای بود. از سویی گفته می شود که معاون فرماندار شهر «چترال» و یک شهروند چینی نیز در میان جان باختگان حادثه هستند.

شاهدان عینی اعلام کرده اند که این هواپیما در منطقه «حویلیان» واقع در شهر «ایبت آباد» در نزدیکی شهر اسلام آباد با کوه برخورد کرده است.

خلبان هواپیما در آخرین تماس خود با برج مراقبت، نقص فنی در هواپیما را گزارش کرده است. این هواپیما ساعت سه و ۵۰ دقیقه از شهر چترال عازم اسلام آباد بود که ساعت چهار و ۴۰ دقیقه تماس آن با مرکز برج مراقبت قطع شد.