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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

معاون وزیر دفاع:

سواحل مکران یک ظرفیت و سرمایه ملی است

سواحل مکران یک ظرفیت و سرمایه ملی است

بندرعباس - معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع با اشاره به طرح توسعه سواحل مکران، گفت: در طرح توسعه سواحل مکران قرار بر این است که هر اقدامی بر اساس مطالعه و اسناد جامع توسعه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد اسلامی ظهر چهارشنبه در دهمین نشست شورای برنامه ریزی استان هرمزگان که با محوریت توسعه سواحل مکران در استانداری هرمزگان برگزار شد، با اشاره به طرح توسعه سواحل مکران، تصریح کرد: در طرح توسعه سواحل مکران قرار بر این است که هر اقدامی بر اساس مطالعه و اسناد جامع توسعه باشد.

وی ادامه داد: دوره واگرایی و نگاه بخشی در کشور خاتمه پیدا کرده، کما اینکه ما برای توسعه سواحل مکران طبق نگاه همه جانبه در دبیرخانه مربوطه نگاه می‌کنیم و در تدوین برنامه‌ های طرح توسعه مکران از مشاوره و اطلاعات تمامی دستگاه‌ های زیرساختی و اجتماعی استفاده شده است.

معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع اضافه کرد: در راه توسعه سواحل مکران، نمی‌توان به سرمایه‌ های اجتماعی کنونی بی‌ توجه بود، کما اینکه این منطقه بکر و دست نخورده است که به عنوان یک ظرفیت و سرمایه ملی باید با حساسیت لازم طرح‌های مدنظر را راهبری کرد.

سردار اسلامی با بیان اینکه بر روی نقشه‌ها و پلن کلی توسعه مکران اختلافی وجود ندارد، یادآور شد:‌ چیزی که الآن مشخص و همه بر روی آن توافق دارند، وجود دو شهر محرک در سواحل مکران به نام های چابهار و جاسک است که برای جاسک کاربری صنعتی انرژی و برای چابهار حمل و نقلی و بندری تعریف شده است.

وی گفت: همایش توسعه سواحل مکران چهارم و پنجم بهمن‌ماه سال جاری در بندر چابهار برگزار می شود که تاکنون حدود 50 سرمایه‌ گذار برای شرکت در این همایش تقاضا کرده‌اند و تمامی وزراتخانه ها در این همایش پنل تخصصی دارند.

کد مطلب 3844041

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