ایران در صحنه جغرافیایی یکی از منحصر بفردترین شرایط را دارا است

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش علمی دو روزه که به همت دستیار ویژه رئیس جهمور در امور حقوق شهروندی و با همکاری وزارت نیرو و دانشگاه تهران برگزارشد با تجلیل از فعالان عرصه حقوق آب در سازمان‌های مختلف و نیز کشاورزان نمونه پایان یافت.

در این همایش دو روزه که طی ۱۵-۱۶ آذرماه برگزار شد، نشست های تخصصی با حضور اساتید مجرب این حوزه در موضوعات مختلف همچون مبانی و اصول حقوق آب، حوزه آب‌های سطحی، حوزه آب‌های زیرزمینی و آب‌های مرزی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نشست پایانی دبیر علمی همایش دکتر الهام امین زاده دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی و مهندس میدانی معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو به جمع بندی موضوعات مطرح شده در این همایش پرداختند.

همچنین دکتر رضا اردکانیان رئیس انستیتو UNU-FLORES سازمان ملل که مهمان ویژه این همایش بود در سخنان کوتاهی گفت: با بیان اینکه کشور ما در صحنه جغرافیایی یکی از منحصربفردترین شرایط را دارا است،کمتر جایی را می‌توان مانند ایران یافت که مجموعه ای از پیچیدگی‌ها و زیبایی‌های کاری را در خود داشته باشد و در عین حالی که در برخی از مرزها به عنوان کشور بالا دست مطرح است، هم‌زمان به عنوان کشور پایین دست در حوزه آبریز مشترک مرزی مطرح باشد.

وی تاکید کرد: باید با گفتمان خاص کشورهای پایین دست نیز آشنا باشد.

طبق این گزارش سخنرانان و اساتید حوزه حقوق آب در نشست پایانی با توجه به اهمیت موضوع و پیچیده شدن ابعاد ملی و بین المللبی حقوق آب، خواستار استمرار این همایش بصورت سالیانه و ایجاد یک دبیرخانه دائمی برای آن شدند.