موبایل چه کسانی را بیکار کرد؟

مجله مهر: بسیاری از بیکاری‌ها نتیجه پیشرفت علم و تکنولوژی هستند و همیشه افرادی بوده‌اند که قربانی این پیشرفت شده‌ و از کار بیکار شده‌اند. حتی «علاف»‌ها هم روزی صاحب شغل بوده و حسابی کاروبارشان سکه بوده است و همان‌طور که از اسمشان معلوم است افرادی بوده‌اند که در ایستگاه‌هایی به چهارپایان علوفه می‌دادند. با اختراع اتومبیل کم‌کم این علافان جای خود را به پمپ‌بنزین‌ها دادند و بیکار شدند. از آن روز به تمام آدم‌های ازکاربیکارشده «علاف» می‌گوییم! در هر مرحله‌ای از پیشرفت بشر عده‌ای از نیروی کار حذف می‌شوند و با رواج تلفن همراه و اینترنت هم عده‌ای بیکار، عده‌ای جایگزین و عده‌ای هم فرصت شغلی جدید برای خود دست‌وپا کرده‌اند. بد نیست اگر یادی بکنیم از تعدادی از این مشاغلی که با ورود تلفن‌های همراه و اینترنت و اپلیکیشن‌های جدید، در حال انقراض هستند.

از «آژانس» سر کوچه تا اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب

تاکسی‌تلفنی‌ها را سال‌های پیش باید فقط در آژانس‌هایی که معمولاً در هر محله‌ای یکی از آن‌ها بود، جست‌وجو می‌کردیم و مدت‌ها برای گرفتن ماشین منتظر می‌ماندیم، اما بعدها با تاکسی‌تلفنی‌های موبایلی و سیستم هوشمند، این تاکسی‌ها سریع‌تر و ارزان‌تر شدند و دیگر نیاز به یک دکان برای آن نبود. حالا چند وقتی است که اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب روی دست این آژانس‌های موبایلی هم بلند شده‌اند و با استفاده از درآمد تبلیغات خود، به مشتریان خدماتی مثل سفر رایگان یا نصف قیمت ارائه می‌دهند و مسافر را به صورت دقیق در جریان مسیر مسافرت قرار می‌دهند و درنتیجه به رقیبی جدی برای آژانس‌های سنتی تبدیل شده‌اند.

وقتی «مشاوران املاک» بیکار می‌شوند

اپلیکیشن‌هایی جست‌وجو که مشتری و فروشنده را به یکدیگر لینک می‌کند، بلای جان مشاغل واسطه‌ای به‌خصوص مشاورین املاک شده است؛ تا جایی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک صراحتاً گفته است یکی از اپلیکیشن ها که حسابی در کار آن‌ها اختلال ایجاد کرده را خراب می‌کند تا به ۱۲ هزار نفر همکار خود کمک کند. این اپلیکیشن‌ها باعث شده‌اند که مردم بتوانند واسطه را دور بزنند و بدون پرداختن هزینه اضافه به خریدوفروش و کرایه خانه بپردازند. البته این جست‌وجوی اینترنتی به دلیل آن‌که نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد، ممکن است در برخی موقعیت‌ها مشکل‌زا هم بشوند؛ برای همین عده‌ای هنوز ترجیح می‌دهند به‌صورت سنتی معاملات خود را انجام بدهند.

«نیازمندی‌های روزنامه‌ها» و اپلیکیشن‌های هوشمند

سال‌هاست که صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها واسطه‌ای بین جویندگان شغل و کارفرماها هستند. حالا با اپلیکیشن‌ها جست‌وجوهای اینترنتی، کم‌کم این نیازمندی‌ها از رونق می‌افتند. افراد با جست‌وجوی اینترنتی، از طرفی می‌توانند به‌صورت هوشمند دنبال شغل یا نیروی کار خود بگردند و درنتیجه هم در وقت خود صرفه‌جویی کرده و ساعت‌ها در صفحات روزنامه اوقات نمی‌گذرانند، هم لازم نیست مسیری را تا دکه روزنامه‌فروشی طی کنند و هم اینکه بهای کمتری برای آن بپردازند.

شبکه‌های مجازی، «نشریات» را کم‌تیراژ می‌کنند

فضای مجازی باعث شده تا مردم دیگر اخبار و اطلاعات را از این بستر دنبال کنند و همین باعث شده تیراژ روزنامه‌ها کم و کمتر شود. شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی اخبار را سریع و کوتاه مخابره می‌کنند و افراد بدون هیچ زحمتی از داخل خانه می‌توانند از جزئیات اخبار مطلع شوند و حتی در این فضا می‌توانند فعالانه عمل کنند و خود موج خبری بسازند و علاوه بر خبر در جریان حاشیه‌های خبر هم قرار بگیرند. بسیاری از مردم حتی ترجیح می‌دهند اگر قرار است روزنامه‌ بخوانند، آن را به‌صورت پی‌دی‌اف بر صفحات مجازی دنبال کنند تا بر روی دکه‌ها.

«گیم‌نت‌ها»ی شخصی در تلفن‌های همراه!

گیم نت‌ها یکی از تفریحات دوست‌داشتنی کودکی نسل جوان امروز است و بچه‌ها حاضر بودند ساعت‌ها وقت بگذارند تا به این گیم نت‌ها بروند و در کنار دوستانشان از فوتبال تا بازی‌های جنگی و زدوخوردی بازی کنند. درزمانی که اکثر خانواده‌ها رایانه خانگی نداشتند، رونق این گیم نت‌ها بیشتر و با کامپیوتر دار شدن آن‌ها استقبال از آن کمتر شد. الان این گیم نت‌ها مشتری‌های زیادی ندارند و بچه‌ها هم ترجیح می‌دهند با تبلت و تلفن همراه شخصی خودشان بازی کنند تا اینکه هزینه‌ای پرداخت کنند و به خود زحمت رفتن تا گیم‌نت‌ها را بدهند.

پایان انحصار اینترنت پرسرعت برای «کافی‌نت‌ها»

شاید زمانی که اینترنت خانه‌ها دیال آپ بود را هنوز به خاطر بیاورید؛ اینترنتی که هم بسیار کند بود هم خط تلفن را اشغال می‌کرد؛ هم با صدای قیژقیژش همه اهالی خانه را از وصل شدن ما به اینترنت باخبر می‌کرد! برای همین کافی‌نت‌ها با اینترنت پرسرعت خود خیلی شگفت‌انگیز و رؤیایی بودند. بعدازاینکه افراد در خانه هم به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند، از شلوغی این کافی‌نت‌ها کم شد و در چند سال اخیر که اینترنت تلفن همراه راه‌اندازی شده و هر فرد جداگانه و در گوشی موبایلش به اینترنت دسترسی دارد، تقریباً این کافی‌نت‌ها رو به انقراض می‌روند!