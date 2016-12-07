خبرگزاری فارس نوشت: اوایل امسال گفته شد محققان برای نخستین بار از سلولهای ایمنی بدن استفاده کردند تا با سلولهای سرطانی مقابله کنند و به عبارت دیگر سیستم داخلی بدن را برای درمان بیماری به کار گیرند. ولی هماکنون علم پزشکی یک گام از این مرحله فراتر رفته است.
شرکت دارویی TapImmune که در فلوریدا آمریکا واقع شده است اعلام کرد با استفاده از سلولهای ایمنی که در بدن انسان وجود دارد، تلاش میکند برای نخستین بار واکسن سرطان را تولید کند.
«جان بونفیلیو» مدیر این شرکت توضیح داد ایده اصلی مربوط به تولید واکسن سرطان از سالها قبل مطرح بوده است و شرکتهای فراوانی در این زمینه سرمایهگذاری کردند. ولی این نخستین بار است که بررسیها در این زمینه به نتیجه رسیده است.
در این اقدام پزشکان سلولهای ایمنی را از سلولهای سفید خون موسوم به T-cell خارج کردند و با اصلاح آنها موفق شدند پروتئین اصلی که در سلولهای سرطانی موجود است را شناسایی کنند. سپس سلولهای ایمنی دوباره به بدن تزریق شدند تا تومورها توسط آنها شناسایی شوند و از بین بروند.
در این مطالعه محققان موفق شدند ۹۳ درصد سلولهای مربوط به سرطان خون را نابود کنند و این نخستین باری بود که در شرایط آزمایشگاهی، ابزاری در قالب واکسن سرطان با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت.
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