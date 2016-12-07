به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، ابراهیم مبارک قدم اظهار کرد: این خسارت بر اثر برف و یخبندان اوایل آذرماه امسال به جسم و ابنیه فنی موجود در طول راه‌های استان گلستان وارد شد.

وی افزود: بیشترین آسیب به محورهای روستایی شهرستان‌های گرگان، مینودشت، گالیکش، علی آباد کتول، کلاله، آزادشهر،کردکوی و رامیان به طول ۴۷ کیلومتر و ۲۰۷ فقره ابنیه فنی موجود در آنها وارد آمده است.

وی ادامه داد: ۲۵ کیلومتر از راه‌های اصلی و بزرگراهی استان گلستان هم از این پدیده جوی خسارت دیدند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان به مهم‌ترین خسارات برف و یخبندان به راه‌های استان اشاره و خاطرنشان کرد: تخریب رویه آسفالت و شانه راه، تخریب گارد ریل‌ها و علائم ایمنی، ریزش دیواره پل‌ها و گرفتگی آبروها و قنوها از مهم‌ترین خسارت‌های وارد شده است.

مبارک قدم تصریح کرد: تیم کارشناسی اداره کل راه و شهرسازی پس از برآورد خسارت، آنها را به ستاد بحران استان اعلام کرده و امید است که با تامین به موقع این منابع مالی بتوان برای بازسازی و مرمت خسارات وارده اقدام کرد.

به گفته وی، طول راه‌های اسحفاظی استان گلستان حدود پنج هزار کیلومتر است که شامل ۲۷۴ کیلومتر بزرگراه،۷۳۰ کیلومتر راه اصلی، ۲۵۴ کیلومتر راه فرعی و آسفالته و سه هزار و ۵۰۱ کیلومتر راه روستایی می‌شود.