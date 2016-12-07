ایجاد انضباط شهری ضرورت اصلی ساماندهی شهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، صبح امروز طی سخنانی در نشست با شورایاران و مدیران محلات شهرداری منطقه ۱۲ ابراز داشت: شکل گیری ساختار شورایاری ها در محلات یکی از کارهای مهمی به شمار می رود که از اقدامات ماندگار شهر تهران است و از همه پروژه های عمرانی و زیر ساختی نیز اهمیت بیشتری دارد.

وی ادامه داد: گاهی وقتی می شنویم که فضای سرای محله ای کوچک است و با برخی کمبودها روبرو هستند، حتما ناراحت می شویم و باید برای تامین سرای محلات اقدام کنیم اما باید توجه داشته باشیم که شورایاری ها از یک نقطه کوچک کار خود را شروع کرده و به اینجا رسیده اند. اگر در کار خسته شدیم و احساس کردیم کار پیش نرفته است، باید نگاه کنیم که از کجا به این نقطه رسیده ایم. البته وقتی احساس غرور پیدا کنیم، باید به جلو نگاه کنیم که چقدر کار بر زمین مانده باقی است.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به ارزش ساختار شورایاری ها و سرای محلات عنوان داشت: شکل گیری شورایاری ها در پایتخت یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که بدون شک در هیچ کدام از شهرهای دیگر ایران، به این گونه وجود ندارند. همانطور که انقلاب اسلامی و خواست امام راحل (ره) همواره این بود که کاری که مردم می توانند انجام دهند، دستگاه های دولتی در آن دخالت نکنند.

وی ادامه داد: بخش دولتی باید در کارهایی دخالت کند که بر زمین مانده و مردم توان اجرای آن را ندارند اما در مقابل باید اجازه دهیم مردم کار خودشان را انجام دهند. در این میان شهرداری ها یک نهاد عمومی غیردولتی هستند و مصداق عینی یک سازمان عمومی و مردمی به شمار می روند.

قالیباف از شورایاری ها و شورای شهر در کنار شهرداری تهران به عنوان دو رکن جدی و اساسی مجموعه اقدامات شهری یاد کرد و گفت: بدون شک اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم تلاش می کنند اما به اندازه ای که شورایاری ها در بین محلات و مردم حضور دارند، اعضای شورای شهر امکان حضور در بین مردم را ندارد. هم اکنون نیز شرایط به گونه ای است که در مجموع انسجام سازمانی خوبی در شورایاری ها شکل گرفته است.

شهردار تهران خاطر نشان کرد: شورایاری ها نزدیک ترین مجموعه به مردم و قوی ترین مجموعه مردمی محسوب می شوند؛ حتی وقتی میهمانان خارجی نیز در تهران حضور پیدا می کنند برای آنها غیر قابل تصور است که چنین ساختاری در شهر تهران وجود داشته باشد.

وی عنوان داشت: گاهی اوقات حرف هایی گفته می شود که ممکن است به تضعیف شورایاری ها منجر شود، این در حالی است که باید از هر کاری که منجر به تضعیف این مجموعه می شود، پرهیز کنیم.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت رسیدگی به محرومان و نیازمندان عنوان داشت: رسیدگی به محرومان باید در راس فعالیت ها قرار گیرد چرا که این موضوع از هر کار فرهنگی، خدماتی، عمرانی و توسعه ای اولویت بیشتری دارد. رسیدگی به نیازمندان وظیفه اسلامی و انسانی ما است و برکت را در زندگی شخصی و حوزه کاری ما افزایش می دهد.

شهردار تهران تصریح کرد: شرایط اداره زندگی به حدی سخت شده است که بسیاری از افراد دچار چالش ها و گرفتاری هایی هستند و یک خلاء در زمینه رسیدگی به محرومان و نیازمندان ایجاد شده است. در این شرایط ما در سرای محلات و شورایاری ها می توانیم ضمن شناسایی این افراد، مشکل آنان را با رعایت ادب و احترام و با کمک خیران برطرف کنیم.

وی در ادامه ابراز داشت: آمارها نشان می دهد ۷۰ هزار خانوار در تهران وجود دارد که اگر کسی به آنها غذای گرم ندهد، امکان تهیه غذای گرم برای آنها میسر نیست. مطمئن هستم اگر مجموعه شورایاری ها، شهرداران مناطق و نواحی رسیدگی به نیازمندان را به دغدغه اول خود تبدیل کنند، قادر هستیم بخش قابل توجهی از این موضوع را با استفاده از امکان شهر و نه از امکان شهرداری، حل و فصل کنیم.

قالیباف در ادامه به رویکردهای شهرداری تهران در منطقه ۱۲ اشاره کرد و گفت: ما باید این منطقه را از مراکز تولیدی و انباری تخلیه کرده و حتی اجازه ندهیم در بعضی موارد از کار عمده فروشی به سمت خرده فروشی حرکت کنند. این منطقه مرکز هویت اسلامی، تاریخی، انقلابی و معماری شهر تهران است و هرکدام از میهمانان داخلی و خارجی که به این منطقه مراجعه می کند، باید بتواند فرهنگ ما را در منطقه ۱۲ ببیند.

شهردار تهران تصریح کرد: وقتی از ارتقای کیفیت زندگی در منطقه ۱۲ صحبت می کنیم در واقع می خواهیم زندگی با فرهنگ اسلامی و ایرانی در این منطقه پدیدار شود. در این راستا طرح های منظر و محلات با جزئیات آن در کمیسیون ماده پنج بررسی شده است. ما در منطقه ۱۲ به هیچ وجه نگاه اقتصادی نداشتیم و عوارض شهرداری در ساخت و ساز بافت فرسوده را نیز به صفر رساندیم.

وی با اشاره به برخی فعالیت های صورت گرفته در حوزه نماسازی، تکمیل پیاده راه ها و شهرسازی و معماری ابراز داشت: باید نقاط محرک توسعه در منطقه ۱۲ در حوزه زیرساختی را انجام دهیم. در این زمینه هم اکنون بلاتکلیفی در حوزه طرح های تفصیلی و طرح منظر منطقه ۱۲ وجود ندارد چرا که این سیاست ها در طرح تفصیلی اول رعایت نشده بود اما در پایش طرح تفصیلی اصلاح شد.

شهردار تهران با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع «سامان دهی» در منطقه ۱۲ ابراز داشت: این منطقه بیش از هر چیز نیازمند انضباط شهری است چرا که نبود این انضباط باعث در هم آمیختگی، بی نظمی در تردد موتور سیکلت و... می شود. از این رو همه ما باید بسیج شویم تا بحث انضباط شهری را حل و فصل کنیم چرا که انضباط شهری ضرورت ساماندهی شهر است.

قالیباف در ادامه به اقدامات صورت گرفته در حوزه منظر و نما در میدان های بهارستان و حسن آباد، خیابان شهید مصطفی خمینی و ...اشاره و تصریح کرد: این فعالیت ها باعث زیبایی فضای منطقه شده که طبیعتا در روح و روان شهروندان تاثیرگذار است؛ البته باید توجه داشت که تهران همیشه به همین میزان زیبا است اما چرا این زیبایی را نمی بینیم؟ چرا تهران در ایام عید به حدی زیبا می شود که حتی بعضی از شهروندان تهرانی در آن ایام از شهر خارج نمی شوند تا تهرانگردی کنند؟ در ایام عید شهر همان شهر قبلی است اما ترافیک لجام گیسخته، پارک های حاشیه ای موتور سیکلت و خودروها و ... وجود ندارد و بی نظمی به حداقل خودش می رسد؛ در این شرایط زیبایی به چشم می آید.

به گفته شهردار تهران ضروری است از سرمایه گذاری که تا کنون در منطقه ۱۲ صورت گرفته است، به خوبی بهره برداری شود تا بتوان نسبت به ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد رونق در منطقه اقدام کرد.

وی با اشاره به رونق بخش غربی خیابان ۱۵ خرداد و ضرورت ساماندهی بخش شرقی این خیابان، تاکید کرد: ضروری است اقدامات لازم به منظور ساماندهی دستفروشان، چرخ دستی ها، ورود و پارکینگ موتور سیکلت و ... انجام شود که اجرای این بخش ها حضور شورایاری ها را می طلبد.

قالیباف در پایان با اشاره به بهره برداری از خطوط مترو منطقه ۱۲ طی ماه های آینده، تاکید کرد: عبور خط شش و هفت از منطقه ۱۲ به دلیل جنس خاک و حفاری های صورت گرفته از میدان منیریه تا اتوبان شهید محلاتی، زحمت های زیادی برای مردم ایجاد کرد اما هم اکنون مترو از این مسیر عبور کرده و طی ماه های آینده تمامی کارگراه های مترو برچیده خواهد شد.