۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۴

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی:

انتخابات استانی اتحادیه انجمن های اسلامی برگزار می شود

تبریز-معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت:انتخابات استانی اتحادیه انجمن های اسلامی یکم دی ماه در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام میکائیل اسکندری عصر روز چهارشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری انتخابات اتحادیه انجمن های اسلامی استان آذربایجان شرقی گفت:با توجه به اینکه انجمن های اسلامی در مساجد،ادارات،کارخانجات،مراکز درمانی،بانکها و بازار فعال هستند این انتخابات در راستای تقویت و ساماندهی هر چه بیشتر انجمن های اسلامی به صورت استانی در یکم دی ماه در تبریز برگزار خواهد شد که طی آن ۷ نفر به عنوان عضو اصلی و ۳ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

وی با اشاره به زمان ثبت نام انجمن های اسلامی برای عضویت درانتخابات اتحادیه استانی نیز گفت:کاندیداها تا ۲۵ آذرماه فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر انجمن های اسلامی مستقر در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تبریز و ادارت تبلیغات اسلامی شهرستانها و یا با مراجعه به اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برای شرکت در انتخابات ثبت نام نمایند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود:آذربایجان شرقی به عنوان قطب انجمن های اسلامی در کشور مطرح بوده و در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ واحد انجمن اسلامی در نقاط مختلف استان در حال دفاع از ارزشهای انقلاب و آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) وپیروی از فرمایشات داهیانه مقام معظم رهبری هستند.

اسکندری با اشاره به جایگاه رفیع انجمن های اسلامی افزود:حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص این قشر زحمتکش فرمودند"انجمن های اسلامی نقش مهم و تعیین کننده ای در احیاء و ترویج مفاهیم و تعالیم اسلامی و انقلابی و نیز سالم سازی محیطهای کاری دارند و برای تحقق این مهم،مدیران دستگاههای مختلف،موظف به همکاری با انجمن های اسلامی هستند"

