بازگشت سپیدرود به صدر و شکست ملوان/ فجرسپاسی جانی دوباره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ یک با برگزاری ۹ بازی برگزار شد که در این هفته نتایج جالبی در این مسابقات به دست آمد. بازگشت سپیدرود به صدر جدول، پیروزی پر گل مس رفسنجان مقابل خیبر، اوج گیری فجر با شاغلام و پیروزی مهم خونه به خونه مقابل ملوان را می توان از اهم اتفاقات این هفته دانست.

* سپید رود یک - گل گهر صفر؛ بی ادعا در صدر

شاگردان علی نظرمحمدی بعد از شکست سنگینی که هفته گذشته متحمل شده بودند تا صدر جدول را برای یک هفته در اشغال ملوان ببینند، در بازی خانگی خود مقابل تیم خوب گل گهر به برتری یک بر صفر رسیدند تا با توجه به شکست ملوان مقابل خونه به خونه بار دیگر به صدر جدول بازگردند. سپیدرودی‌ها در حالی با دو امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم در صدر جدول جای گرفته‌اند که یک بازی نیز کمتر از سایر تیم ها دارند. در پایان این بازی سپیدرود با ۳۱ امتیاز به صدر جدول رسید و گل گهر نیز با ۲۶ امتیاز در جای پنجم ایستاد.

* راه آهن یک - نساجی یک؛ زور بی پول ها به هم نرسید

راه آهن و نساجی تیم های هم امتیاز و البته هم شرایطی هستند. این دو تیم نه تنها زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند، بلکه به لحاظ مالکیتی و مدیریتی نیز در یک بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برند. اما در عین حال هر دو تیم از شرایط مطلوب و کاملا همسانی در جدول بهره می‌برند و دست بر قضا کاملا در همسایگی یکدیگر قرار دارند. تیم های راه آهن و نساجی با کسب این تساوی هر دو ۲۵ امتیازی شدند و در رده های ششم و هفتم قرار گرفتند.

* اکسین یک - ایرانجوان ۲؛ ادامه سقوط اکسین و صعود ایرانجوان

ایرانجوانی‌ها که ظاهرا اوج گرفته‌اند بعد از آن که هفته گذشته در خانه خود تیم صدرنشین سپیدرود را با سه گل در هم شکستند، این هفته کار مهمتری کرده و تیم مدعی اکسین را خارج از خانه با حساب دو بر یک مغلوب کردند تا به موازات اوج گرفتن این روزهای ایرانجوان، شاگردان فیروز کریمی همچنان روی نوار ناکامی گام بردارند. این تیم هفته گذشته نیز در مسجد سلیمان مغلوب تیم نفت شده بود. اکسین همچنان ۲۳ امتیاز باقی ماند و در رده هشتم جدول جای گرفت و تیم ایرانجوان توانست جمع امتیازاتش را به عدد ۱۸ رسانده و به رده ۱۳ جدول صعود نماید.

* فولاد یزد صفر - فجر سپاسی ۲؛ فجر با شاغلام اوج می گیرد

به نظر می رسد شاغلام موفق به تحول در تیم فجر سپاسی شده باشد. این تیم که ۱۴ هفته بدون پیروزی را پشت سر گذاشته بود، با پیروزی مقابل فولاد آن هم در یزد، دومین پیروزی متوالی خود را به دست آورد. گرچه شرایط برای فجری‌ها نسبت به دو سه هفته پیش با کسب ۶ امتیاز پی در پی به مراتب بهتر شده. اما این تیم آنقدر امتیاز از دست داده بود که هنوز بین ۲ تیم پایین جدول باشد. فولادی‌ها هم بعد از آنکه هفته گذشته یک شکست سنگین مقابل نساجی در قائمهشر تحمل کردند، این هفته هم در خانه خود پذیرای شکست شدند تا اندک اندک نماینده یزد در لیگ یک احساس خطر کند. در پایان این بازی فجرسپاسی جمع امتیازاتش به عدد ۱۱ رسید اما همچنان تیم هفدهم جدول رده بندی است و یزدی ها نیز با همان ۱۳ امتیاز سابق در همان رده شانزدهم جدول قرار دارند.

* خونه به خونه ۲ - ملوان صفر؛ بابلی ها برنده حساس ترین بازی

شاید شوکی که خونه به خونه‌ای ها با اضافه کردن علی کریمی به عنوان مدیر فنی به تیم شان وارد کردند نتیجه داد که این تیم بلافاصله بعد از آن با یک پیروزی بار ارزش برابر تیم صدر جدولی ملوان، شرایطش در جدول را بار دیگر بهبود بخشید. شاگردان مرزبان به لطف دو ضربه پنالتی توانستند صدرنشین لیگ یک را از صدر به ذیل بکشند. خونه به خونه با کسب این ۳ امتیاز ۲۷ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد و ملوانی ها نیز با یک رده نزول در جدول با همان ۲۹ امتیاز سابق در جای دوم قرار گرفتند.

* آلومینیوم یک - بادران صفر؛ آلومینیوم هم میانه جدولی شد

آلومینیوم اراک با مهابادی موفق شد در اراک مچ تیم اکبر میثاقیان را بخواباند تا این تیم نیز رسما به میانه جدول برسد. دو تیم که فصل را با ادعای صعود به لیگ برتر آغاز کردند، حالا بدون دغدغه سقوط و بدون ادعای صعود در حالی در میانه جدول در کنار هم سیر می کنند که هر دو نیز از جمله تیم های نسبتا پولدار لیگ محسوب می‌شوند. آلومینیوم با این پیروزی ۲۲ امتیازی شد و به رده دهم جدول رسید و بادران نیز ۲۳ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

* مس رفسنجان ۶ - خیبر خرم آباد یک؛ آتش بازی مس در رفسنجان

مسی‌های رفسنجان گرچه کم می‌برند، اما وقتی هم ببرند خوب و پر گل می‌برند. این تیم در هفته شانزدهم توانست برنده پرگل ترین بازی هفته باشد و با ۶ گل میهمان خود را در هم بکوبد تا به این واسطه از منطقه خطر در جدول فاصله بگیرد. رفسنجانی‌ها بعد از این پیروزی با ۱۹ امتیاز به رده ۱۲ جدول رسیدند و خرم آبادی ها با احتساب این شکست با همان ۱۶ امتیاز سابق در رده ۱۵ جدول باقی ماندند.

* پارس جم یک - استقلال اهواز صفر؛ عزم جزم اهوازی‌ها برای سقوط

قابل پیش بینی ترین بازی هفته همانطور که از قبل هم نوشتیم، دیدار بین پارس جم و استقلال اهواز بود. استقلال اهوازی که به نظر می‌رسد نه قصد بردن دارد و نه قصد ماندن. آنها همچنان می‌بازند تا جای خود را هفته به هفته در انتهای جدول مستحکم تر کنند. گرچه شاگردان مهابادی با یک گل دیرهنگام میزبان قعرنشین خود را بردند، اما بهرحال بردند تا یک صعود جالب توجه در جدول نمایند. پارس جم که اولین سال حضورش در لیگ یک را تجربه می کند با ۲۷ امتیاز در رتبه ۴ جدول قرار گرفته و استقلال اهواز همچنان و مثل همیشه در انتهای جدول قرار دارد. آن هم با تنها ۵ امتیاز.