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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۹

امیر عمیدی رئیس هیات تنیس روی میز استان کردستان شد

امیر عمیدی رئیس هیات تنیس روی میز استان کردستان شد

سنندج - امیر عمیدی در پایان مجمع انتخاباتی هیات تنیس روی میز استان کردستان با کسب ۱۶ رای، رئیس این هیات برای چهار سال آینده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیات تنیس روی میز استان کردستان بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان با حضور رئیس فدراسیون، مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان و اعضای مجمع برگزار شد.

امیر عمیدی تک کاندیدای این مجمع دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم ورزش، سابقه نیم قرن حضور در ادوار تنیس روی میز و دارای سابقه حضور در فدراسیون به عنواین مختلف است.

عمیدی در این جلسه با تشکر اعضای قبلی هیات گفت: انشالله در این مجمع تصمیماتی گرفته شود که باعث خیر برای هیات شود.

وی در پایان انتخابات افزود: از حسن اعتماد دوستان کمال تشکر را دارم و انشالله در این مدت هر ساله شاهد پیشرفت تنیس روی میز استان به لحاظ کیفی و کمی باشیم.

در پایان این مجمع امیر عمیدی با کسب ۱۶ رای ماخوذ از ۱۶ رای دهنده مجمع به مدت چهار سال تا تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۹۹ به ریاست این هیات منصوب شد.

گفتنی است، هیات تنیس روی میز استان کردستان پیش از این توسط جمال مفاخری به صورت سرپرستی اداره می شد.

کد مطلب 3844053

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