باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در ساوه منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان ساوه از فعالیت افرادی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان باخبر شدند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد باند مذکور یکی از سرشاخه های باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی و روانگردان در تهران است که سرکردگان آنان در زندان به سر می برند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: در ادامه تحقیقات پلیس پس از چندین مرحله تعقیب و مراقبت به صورت شبانه روزی با همکاری ماموران مبارزه با مواد مخدر تهران، محل فعالیت اعضای این باند شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه چهار نفر متهم دستگیر و ۱۳کیلوگرم شیشه از آنان کشف شد.

سپهوند با اشاره به اینکه در این راستا سه دستگاه خودرو توقیف و تعدادی ادوات استعمال مواد مخدر صنعتی کشف شده، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقام قضایی شدند.