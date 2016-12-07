سهمیه فوتبال ایران ۳+۱ است/ پرسپولیس مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج درباره سهمیه های فوتبال ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا گفت: سهمیه ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا سه بعلاوه یک است. کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه ای به ایران نحوه قرعه کشی را اعلام کرده که در این نامه ایران در جایگاه سوم غرب آسیا بوده و تیم های استقلال خوزستان، ذوب آهن و پرسپولیس به صورت مستقیم و استقلال تهران در مسابقه پلی اف حضور خواهند داشت.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه امروز سایت AFC در خبری جدول رتبه بندی فدراسیون های آسیا اعلام کرده بود اما در انتهای خبر آورده است که به دلیل اینکه عراق نتوانسته مجوز حرفه ای را کسب کند، سهیمه مستقیم خود را از دست داده و با توجه به اینکه امارات و عربستان سقف سهمیه ها(۳+۱) را کسب کرده اند، به صورت اتوماتیک این امتیاز به ایران واگذار می شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: سهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان در سال ۲۰۱۷، سه تیم در مرحله گروهی که شامل تیم های استقلال خوزستان، ذوب آهن و پرسپولیس و یک تیم در مرحله پلی آف (استقلال تهران) است.