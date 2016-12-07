تشکیل ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت/حاشیه نشینان در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر علی اکبر سیاری در برنامه پایش شبکه یک سیما، گفت: از سال ۹۳ که طرح تحول بهداشت در دولت یازدهم شروع شد باید اطمینان می یافتیم که مردم در نزدیکترین محل سکونت خود به خدمات بهداشتی، درمانی دسترسی دارند و از این خدمات بهره مند شوند و از آنها به این طریق حفاطت مالی به عمل آید.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: این برنامه تحت عنوان UHC یا پوشش همگانی سلامت اجرا شد و اولویت اول را به روستاییان و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ دادیم. بنابراین به سراغ استانداری ها و فرمانداری ها رفتیم و فهرست سکونتگاه های غیررسمی را گرفتیم. جمعیت تحت پوشش را سرشماری و سپس امکان سنجی کردیم.

وی ادامه داد: در قدم بعدی سیستم درست کردیم. چون برای سرویس دهی نیاز به سیستم داشتیم. سیستم تشکیل شده از واحدی که می خواهد خدمت ارائه کند و دوم تجهیزات لازم برای خدمت رسانی و سوم نیروی انسانی و چهارم برنامه های لازم برای خدمت رسانی.

سیاری گفت: فضا را از مردم اجاره کردیم و نیرو را هم نداشتیم از بخش خصوصی گرفتیم و آموزش دادیم. مشکلات آسیب های اجتماعی و بیماری های غیرواگیر در حاشیه شهرها را احصاء کردیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ابراز داشت: به عنوان مثال از ۳ میلیون نفر جمعیت شهر مشهد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه نشین هستند ، لذا اولویت اول را مشهد گذاشتیم.

سیاری بیان کرد: سه شهر مشهد، تبریز و کرج که بیشترین حاشیه نشین را دارند در اولویت قرار دادیم. قبل از اینکه برنامه ما کشوری شود در کرج یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دادیم.

وی افزود: خوشبختانه هم اکنون در همه جا نیروهای ما مستقر هستند و در حال تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای حاشیه نشینان و مردم هستند.

سیاری اظهار داشت: گام بعدی ما ساختن فضاهای استاندارد مناسب برای خدمت رسانی بیشتر به مردم است تا مردم در مراجعه به ما از خدمات مناسب برخوردار شوند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ما برای تمام گروه های سنی مردم از نوزاد تا سالمند در این مراکز و پایگاه های جامع سلامت برنامه داریم.

وی بیان داشت: مشکلات مردم در حاشیه شهرها بیشتر فقر، بیکاری و آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد و بزه کاری است. ضمن اینکه خدمات شهری در حاشیه ها ضعیف تر ارائه می شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: اصولی هستند که برای ما خیلی مهم است یک توانمندسازی و مشارکت خود مردم، همکاری بین بخشی، عدالت و برابری. در این راستا کارشناس مراقب سلامت، یک کارشناس روان قرار دادیم که برای نخستین بار در سیستم PHC در دنیا این اتفاق می افتد. یک کارشناس تغذیه و یک پزشک هم در کنار اینها قرار دادیم .

سیاری تاکید کرد: خدمات در این سیستم رایگان ارائه می شود و در تمام مناطقی که مردم مراجعه می کنند پرونده الکترونیک سلامت ایجاد کردیم . برای حدود ۵۰ میلیون نفر پرونده تشکیل شد و ۲۱ میلیون نفر از شبکه الکترونیک سلامت خدمت می گیرند.

وی افزود: ۴۳۶ قلم داروی تحت پوشش بیمه در مراکز و پایگاه های جامع سلامت در دسترس مردم است.

معاون وزیر بهداشت گفت : قدم دیگر همزمان صدور دفترچه بیمه برای کسانی که بیمه نبودند که این امر در دولت تدبیر و امید محقق شد.