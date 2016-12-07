تلاش بسیج برای استفاده از راهبرد اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای 5 سال اخیر سازمان بسیج مستضعفین گفت: تقریبا نیمی از مردم ما بسیجی هستند که در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، سازندگی، فرهنگی و اجتماعی فعال‌اند؛ این نمایشگاه هم گوشه کوچکی از فعالیت های گوناگون سازمان بسیج و توانمندی های بسیجیان عزیزمان در کشور بود و قطعا این روشن است که ما گوشه ای از این دستاوردها را در قالب این نمایشگاه دیده‌ایم.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: آنچه که مهم است، هدایت فعالیت های بسیج و توانمندی ها وزین این سازمان است که در این چند سال اخیر توسط برادر عزیزمان سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین و مجموعه مدیران، مسئولان و فرماندهان بسیج در بخش ها و اقشار مختلف انجام گرفته و حاصل آن نکاتی است که در این نمایشگاه ما به وضوح دیدیم البته بخش های دیگری از فعالیت های سازمان بسیج را درهفته بسیج در قالب نمایشگاهی در استان مازندران دیدم.

وی اظهار داشت: بدون تردید ما باید برای به نتیجه رساندن و بهره برداری مفید روی نکات و خلائی که در جامعه وجود دارد متمرکز شویم و این مهم با کمک مردم، بسیج و حضور گسترده سازمان بسیج که به صورت هدایت شده و مدیریت شده است محقق می شود و در جهت رفع همه مشکلات، خلاء‎ها و نواقصی که در جامعه وجود دارد قدم بردارند.

جعفری عنوان کرد: برای رفع مشکلات اقتصادی و استفاده از راهبرد اقتصاد مقاومتی در سازمان بسیج با توجه به تلاش های بسیار زیادی که این سازمان در سراسر کشور انجام داده و تخصصی شدن اقشار در بخش های مختلف نتیجه و دستاوردهایی در بخش های مختلف در صنعت و کشاورزی شاهد بودیم که امیدواریم خدای متعال به مجموعه مدیران بسیج و همه فرماندهان توفیق دهد که بتوانند از این توان عظیم و مردمی استفاده بیشتر کنند و قطعا بهره آن را هم خود مردم میبرند.

فرمانده کل سپاه پاسداران در پایان گفت: رشد روز افزون و تلاش بسیج کاملا در این نمایشگاه مشهود بود و نشان داد که بسیجیان عزیز با جان و دل کار می کنند.