به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در حکم خود با اشاره به تجربیات و سوابق ارزشمند جواد هروی در دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و امور اجرایی و علمی، خواستار پیگیری تعاملات سازنده بین دولت و مجلس شورای اسلامی شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق و مسئولیت‌پذیر معاونت و رعایت اصول قانون مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تاکید کرده است.

جواد هروی پیش از این نمایندگی مردم قائنات در مجلس نهم را برعهده داشت و علاوه بر آن، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و همچنین رئیس فراکسیون تاریخ و گردشگری، رییس کمیته آموزش عالی و ریاست گروه‌های دوستی پارلمانی چندین کشور اروپایی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. ریاست پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی در شمال شرق کشور، عضویت در شورای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور و عضویت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی کشور از جمله فعالیت های علمی و پژوهشی هروی است.

وی که دکترای تاریخ دارد، هم اکنون در رشته های تاریخ، علوم سیاسی و معماری نیز در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تدریس می‌کند.

عضویت در شورای عالی اطلاع رسانی کشور، هیات امنای پژوهشی منطقه 2 وزارت علوم و تحقیقات و هیات امنای دانشگاه‌های آزاد اسلامی خراسان جنوبی، مدیرمسئولی مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ و شرکت در همایش‌ها و کنگره‌های علمی داخل و خارج از کشور از دیگر فعالیت‌های وی بوده است.