تصادف سرویس دانش آموزی در شیبکوه بندرلنگه به خیر گذشت

دانش هاشمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخورد یک دستگاه خودروی سمند با سرویس دانش آموزان متوسطه اول روستای گلشن منطقه شیبکوه فقط یک مصدوم جزیی داشته است، اظهارداشت: در این حادثه که صبح امروز در محور روستای گلشن - رستمی بخش شیبکوه اتفاق افتاد یکدستگاه سمند پس از انحراف به چپ به با مینی بوس دانش آموزان برخورد کرد.

هاشمی پورافزود: در این سانحه که خودروی سمند مقصر بوده است خوشبختانه به دانش آموزان آسیبی نرسید و یک مورد مصدومیت جزیی نیز پس از انتقال فوری به بیمارستان و انجام معالجه، مرخص و همگی دانش آموزان به کلاس درس رسیدند.

وی تصریح کرد: راننده سرویس دانش آموزی با هوشیاری حداکثر تلاش خود را برای عدم برخورد خودروی سمند با مینی بوس حامل دانش آموزان داشت که با توجه به انحراف سمند به سمت مینی بوس ،متاسفانه در نهایت این حادثه رخ داد که خوشبختانه به خیرگذشت.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در پایان گفت: به محض وقوع حادثه، رییس آموزش و پرورش منطقه شیبکوه با مشارکت اولیای محترم ، همکاری لازم را جهت رسیدگی فوری به حادثه داشتند و هم اکنون فعالیت آموزشی دانش آموزان در مدرسه کوثر رستمی ، بدون مشکل خاصی در جریان است.

صبح امروز مینی بوس حامل دانش آموزان در بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه با یک دستگاه خودرو سمند برخورد کرد.این مینی بوس حامل دانش آموزان مقطع دوره اول متوسطه بوده که از روستای گلشن، بهمنی و دهنو میر به سمت روستای رستمی در حال حرکت بود.

این تصادف خسارات جانی نداشته و حال عمومی همه دانش آموزان رضایت بخش اعلام شده است.

به گزارش مهر، هفته گذشته هم یک دستگاه خودرو نیسان حامل ۱۸دانش آموز دچار سانحه شد و ۱۸ دانش آموز به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند.