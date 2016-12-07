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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

با تداوم پیشروی نیروهای عراقی رخ داد؛

تشدید اختلافات سرکرده های داعش با البغدادی

تشدید اختلافات سرکرده های داعش با البغدادی

منابع عراقی اعلام کردند که ۵ سرکرده برجسته داعش پس از اختلاف با «البغدادی» از این گروه تکفیری جدا شده اند و احتمال تشدید درگیری های داخلی میان تکفیری ها در روزهای آتی می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، درگیری ها و اختلافات درونی میان سرکردگان گروه تروریستی تکفیری داعش به دلیل شکست های پیاپی همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، ۵ سرکرده برجسته گروه تروریستی داعش که اکثرا خارجی هستند، به دلیل اختلاف با «ابوبکر البغدادی» سرکرده اصلی تکفیری های داعش از این گروه تروریستی جدا شدند و انتظار می رود طی روزهای آینده درگیری های شدیدی میان طرفین روی دهد.

«سعید مموزینی» از مسئولان عراقی اعلام کرد: «بلال الشواش» و «ابو أنس السوری» ۲ تن از این ۵ سرکرده برجسته داعش بودند؛ بلال الشواش که تابعیت تونسی دارد، پیش از این مسئول بخش نظامی جبهه النصره بوده و در سال ۲۰۱۴ میلادی به داعش پیوسته است.

وی در همین زمینه افزود: ابو أنس السوری نیز یکی از مسئولین برجسته داعش در موصل بوده که در روزهای اخیر به الرقه در سوریه رفته است. در صورتی که این ۵ سرکرده برجسته داعش با البغدادی توافق نکنند، احتمال وقوع درگیری طی روزهای آینده وجود دارد. زیرا این ۵ سرکرده در صدد کنار گذاشتن البغدادی هستند و تاکید کرده اند که تنها در صورت کناره گیری البغدادی و تعیین جانشین برای وی، مجددا به داعش خواهند پیوست.

گفتنی است، نیروهای امنیتی عراق از حدود ۵۰ روز پیش عملیات آزادسازی موصل را کلید زده اند و تاکنون دستاوردهای بسیاری کسب کرده اند.

کد مطلب 3844070

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