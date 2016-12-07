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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۵

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

نقش کمیسیون عمرانی در تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار است

نقش کمیسیون عمرانی در تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار است

قزوین- نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: مردم انتظار بیشتری از کمیسیون عمرانی مجلس برای تحقق شعار مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی به همراه شهردار قزوین و سایر مسئولان استانی و شهری با وی افزود: اکنون مردم قزوین از مشکل بیکاری رنج می‌برند در حالی که قزوین ظرفیت‌های فراوانی در زمینه صنعت و کشاورزی دارد.

آیت الله عابدینی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاهی و پرورش نیروهای متخصص در دانشگاه‌ها گفت: در حالی قزوین از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی برخوردار است که بیکاری بلای جان مردم شده است.

وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی می‌توانند با صداقت و پیگیری‌ها، پاسخگوی دغدغه‌های مردم باشند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه تعامل بین دستگاه‌های استان قزوین وجود دارد، گفت: باید تعامل همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات مردم جدی‌تر گرفته شود.

امام جمعه قزوین افزود: زمینه‌های مشارکت مردم و حضور بخش خصوصی برای حل مشکلات این استان به خصوص اشتغال وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مسوولان باید پیشکسوت مسائل دینی و قرآنی باشند، گفت: مردم از مسوولان انتظار دارند تا مشکلاتشان حل شود و اکنون موضوعاتی چون فیش‌های حقوقی نجومی و خلاف حرکت کردن در مسیر ولایت فقیه و امام خمینی(ره) تهدید بزرگی برای انقلاب اسلامی و بدبین کردن مردم است.

کد مطلب 3844077

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