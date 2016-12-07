به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، پیتر مائورر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی عصر روز سه شنبه 16 آذر با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار ضمن اشاره به نگاه مثبت پارلمان ایران نسبت به فعالیت‌های بشر دوستانه سازمان صلیب سرخ جهانی گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی همکاری برای ایجاد بسترهای قانونی برای همکاری با صلیب سرخ جهان را در زمینه‌های فرهنگی و بشردوستانه و حمایت از کمک‌های انسانی به مناطق بحران‌زده دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به لزوم مبارزه موثر با تروریسم گفت: اکنون تلاش‌های جامعه بین‌المللی در مبارزه با تروریسم متمرکز بر مبارزه نظامی و همکاری‌های امنیتی است در حالی که توجه به ریشه‌های فرهنگی تروریسم در کنار این همکاری‌ها نقش به سزایی در ریشه کن کردن تروریسم خواهد داشت.

پیتر مائورر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از همکاری با مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی علاقمند به توسعه همکاری‌های خود با مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: یافتن راهکارهای قانونی برای ترویج ارزش‌های اسلامی بشردوستانه از جمله اولویت‌های صلیب سرخ است و در این راستا نقش مجلس شورای اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی در ادامه این دیدار گفت: در تحولات منطقه و بحران گروه‌های تروریستی، گروهی اسلام را به تروریسم گره می‌زنند و مبارزه با این دیدگاه از اهداف صلیب سرخ جهانی است.

وی افزود: صلیب سرخ جهانی نگران پایداری تأثیرات حقوق بشری جنگ و درگیری‌های منطقه است و برای حل این مشکل از همکاری با جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کند.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی در پایان از رئیس مجلس شورای اسلامی برای همکاری سازنده مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی تقدیر و تشکر کرد.