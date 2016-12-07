به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور در ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان البرز، با اشاره به تمهیداتی که سال گذشته در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در نظر گرفته شد ولی هیچ اتفاق خاصی رخ نداد، اظهار کرد: سال گذشته احکام ریاست ستاد بحران برای ۱۶ شهردار استان صادر و با معرفی رابط مدیریت بحران دستورالعمل‌های لازم به آن‌ها ابلاغ شد.

مهرور به تشکیل جلسات کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران ازجمله کارگروه سیل و مخاطرات دریایی، امداد و نجات، تأمین مسکن، خشک‌سالی و سرمازدگی، تأمین مواد سوختی، مخاطرات زیست‌محیطی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و غیره اشاره کرد.

وی در ادامه به اهمیت آموزش در حوزه مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: طی هشت ماه نخست سال جاری به ۷۰ هزار نفر از شهروندان البرزی آموزش‌های لازم ارائه‌شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان البرز با اشاره به آموزش ۱۲۳ هزار شهروند البرزی در سال گذشته، گفت: برای مدیریت بحران ۴۱۰ سمن را پای‌کار آوردیم که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن بحث مدیریت آب بوده است.

مهرور تأکید کرد: ایجاد اتاق بحران برای امداد هوایی در فرودگاه پیام و اتاق بحران برای امداد جاده‌ای در مجاورت اتوبان کرج در دستور کار قرار دارد.

وی به احداث بیمارستان صحرایی در شهرستان فردیس اشاره کرد و گفت: این بیمارستان هرروز پذیرای ۱۰۰ بیمار است و به مدت سه هفته به‌طور رایگان پذیرای مراجعه‌کنندگان خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان البرز در بخش دیگری به سیل سیجان اشاره کرد که موجب وارد آمدن خسارات زیاد و کشته شدن هشت نفر شد و گفت: درخواست اعتبار ۲۰ میلیاردی برای جبران خسارات سیل سیجان شده که تاکنون هفت میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان از این اعتبار پرداخت‌شده است.

مهرور به آلودگی هوای کرج و لزوم اتخاذ تصمیم برای کاهش این آلودگی اشاره کرد و افزود: مصوب کرده‌ایم که ۲۰ درصد از انرژی ادارات دولتی استان از طریق انرژی‌های تجدید پذیر تأمین شود.