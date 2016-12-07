لزوم تلاش بیشتر برای توسعه ورزش/فضای مجازی به هیچ کس کمک نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در جلسه مجمع انتخاباتی هیات تنیس روی میز استان که بعد از ظهر چهارشنبه ۱۷ آذر ماه در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، گفت: رشته تنیس روی میز کردستان در گذشته در کشور صاعب عنوان بوده است که چند سال اخیر به دلیل مشکلات در هیات این افتخارات کم رنگ شده اند.

وی افزود: اکنون تنیس روی میز با وجود مربیان و عاشقان این ورزش روی پای خود ایستاده و به امید خدا عناوینی را هم در این سال ها کسب کرده است ولی این جایگاه قابل قبول نیست و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

جولایی ضمن اشاره به اینکه در گذشته فدراسیون تنیس روی میزی نظر مثبتی برروی تنیس روی میز کردستان نداشت، عنوان کرد: امروز با تغییر و تحولاتی که در فدراسیون انجام شد تنیس روی میز کردستان به جایگاه واقعی خود در سطح کشور دست یافته که این نشان دهنده همدلی اهالی این رشته در استان است.

وی اظهاد داشت: بیشترین مشکل هیات تنیس روی میز استان کردستان نبود حامی مالی و اعتبارات برای شرکت دادن این تیم با وجود چنین افتخاراتی در لیگ برتر است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با بیان اینکه هیات های تنیس روی میز شهرستان هم باید فعالیت خود را افزایش دهند، گفت: تنیس روی میز باید در تمام شهرستان ها پیشرفت کند و به سطح فعالیت هیات سنندج که فعال ترین هیات میان شهرستان ها است، برسانند.

جولایی در پایان افزود: ورزش یک امر میدانی است و حرف زدن در فضا های مجازی به هیچ کس کمک نخواهد کرد کسانی که خود را دلسوز ورزش تلقی خواهند کرد باید دلسوزی خود را اثبات و به بدنه هیات های مورد نظر کمک کنند.

در این نشست امیر عمیدی تنها کاندیدای ریاست هیات تنیس روی میز استان کردستان با کسب آرا به عنوان رئیس هیات استان تا چهار سال آینده انتخاب شد.