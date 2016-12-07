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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۴

آغاز ثبت‌نام طرح ترافیک ۹۶ از امروز

آغاز ثبت‌نام طرح ترافیک ۹۶ از امروز

متقاضیان دربافت آرم طرح ترافیک می‌توانند از تاریخ ۱۸ آذرماه تا ۳۰ آذر با مراجعه به سایت اینترنتی www.tehran.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام طرح سالانه ترافیک اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای دریافت آرم طرح ترافیک از امروز آغاز شد و تا ۳۰ آذر ماه ادامه دارد گفته می شود این تاریخ تمدید نخواهد شد . 

بر اساس اعلام مسئولان ثبت نام  اجرایی ثبت نام ورود به محدوده طرح ترافیک  امسال نیز  مانند سنوات قبل  آمبولانس‌های اورژانس تهران، خودروهای آتش نشانی، خودروهای نظامی ، اتوبوس‌های شرکت واحد تهران و همچنین تاکسی‌ها که تمام یا بخشی از مسیر آنها در محدوده طرح ترافیک قرار دارد نیازی به دریافت آرم طرح ترافیک ندارند اما سایر خودروهای عمومی و امدادی نیاز به کسب مجوز دارند و در غیر این صورت ورود آنها به محدوده تخلف محسوب می‌شود.

دیگر آمبولانس‌های متعلق به شرکت‌های دیگر نیز مشمول خودروهای عمومی هستند که باید نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند تا تحت پوشش تعرفه حمایتی قرار گیرند.

کد مطلب 3844085
نورا حسینی

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