همایش آیینی هفتاد و دو خط اشک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش آیینی هفتاد و دو خط اشک بعد از ظهر چهارشنبه با حضور شاعران برجسته و جوان از دانشگاه های سراسر کشور، دیگر شاعران آیینی و با اجرای شهرام شکیبا برگزار شد.

در این همایش کشوری که با هدف نشرو گسترش فرهنگ شعرعاشورایی، اشاعه فرهنگ پایداری، زنده نگه داشتن روحیه شهادت طلبی و ایثار، بررسی و تبیین مبانی فرهنگی و هنری شعر عاشورایی، شناسایی و معرفی آثار برجسته در حوزه شعر عاشورایی، زمینه سازی برای آفرینش و گسترش شعرعاشورایی و افزایش بصیرت دانشجویی نسبت به فلسفه واقعه عاشورا با محوریت عاشورا و زندگی امام حسین (ع) برگزار شد، شاعران جوان به شعرخوانی پرداختند.

بخش های مورد داوری جشنواره شامل اشعار کلاسیک (غزل، مثنوی، رباعی)، شعر نو (نیمایی، آزاد و سپیدو بخش)ویژه بوده است و اساتید، دانشجویان وکارمندان دانشگاههای سراسر کشور در این جشنواره شرکت کردند.

محور اصلی همایش «شعر عاشورایی و حماسه حسینی» و مضامین پیشنهادی شامل عاشورا و ترویج فرهنگ و ارزش‌های اصیل اسلامی، زندگی و سیره امام حسین (ع) و یاران وفادارش، درس‌ها و عبرت‌های عاشورا شیوه‌های تبلیغ و ارشاد در فرهنگ عاشورا، جلوه‌های فرهنگ عاشورا شامل روحیه ایثار و شهادت طلبی، اهمیت و نقش مجاهدت، آزادی و آزادگی، بصیرت و معرفت، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت مداری، خلق حماسه سیاسی، دشمن شناسی و تکلیف شناسی، بیداری اسلامی، سبک زندگی اسلامی، زنان عاشورایی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب،استکبار ستیزی، سید الشهدا مظهر انسان کامل، فرهنگ انتظار،فرهنگ مقاومت (مظلومیت مردم غزه)، وحدت و همبستگی اسلامی، شهدای مدافع حرم است.

همچنین برای بخش ویژه مضمون اربعین، جاذبه مغناطیس حماسه حسینی در نظر گرفته شده بود.

گفتنی است همایش هفتاد دو خط اشک که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های اصفهان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان هر ساله برگزار می شود.

از میان آثار دریافتی به دبیرخانه همایش هفتاد و دو خط اشک، ۷۲ اثر به عنوان برگزیده انتخاب و در کتابی که با نام همایش تدوین می‌شود به نام خود شاعر به چاپ خواهد رسید.