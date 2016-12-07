وی با اشاره به اینکه فرصت برابر باید در همه امور و به ویژه اشتغال، ازدواج، بیمه، سلامت و ... مورد توجه باشد، اضافه کرد: در عرصه توانبخشی و تأمین آتیه و بیمههای فرهنگی هنری معلولان باید اقدامات اساسی صورت گیرد و عدالت برقرار شود.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه جشنواره بینالمللی تئاتر معلولان امید افرین با شعار جشن دوستیها و با حضور هنرمندان داخلی و شش کشور خارجی برگزار شد، ابراز داشت: باید باور داشته باشیم که معلولان علیرغم تمام مشکلات ذهنی و جسمی که دارند در هنرهای نمایشی دارای توانمندیهای بیشماری هستند.
وی با تاکید بر اینکه در جشنواره بینالمللی تئاتر معلولان امید آفرین ۳۵ گروه داخلی و خارجی شرکت کردند، اضافه کرد: در دوارن برگزاری این جشنواره فرصتی به وجود آمد تا بتوان زمینه سازیهای جدی را برای حمایت بیشتر از معلولان در سراسر جهان فراهم کنیم.
زرگرپور با اشاره به اینکه معلولان در هنر تئاتر طی سالیان اخیر هنرنماییهای ویژهای را داشته و موفقیتهای خوبی را داشتهاند، اضافه کرد: این امر بیانگر این است که معلولان در کارهای گروهی و با تلفیق تواناییهایشان میتوانند کارهای بزرگی را انجام دهند.
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