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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۹

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز خبر داد:

طرح جامع خطرپذیری محیط زیست استان البرز تدوین شد

طرح جامع خطرپذیری محیط زیست استان البرز تدوین شد

کرج - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از تدوین طرح جامع خطرپذیری محیط زیست استان خبر داد و گفت: این طرح پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی عصر چهارشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان البرز، اظهار کرد: استفاده نادرست مردم از منابع طبیعی و محیط زیست مخاطرات طبیعی را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است.

محمدی مشکلات زیست محیطی چون افت منابع زیر زمینی، خشکسالی، ریزگردها و آلودگی هوا را حاصل بی توجهی به محیط زیست دانست و گفت: در ۵۰ سال اخیر با تمرکز فعالیت های اقتصادی کشور در تهران و اطراف آن باعث شده است ۲۰ درصد از جمعیت کشور در این مناطق ساکن شوند.

وی با تاکید بر اینکه زیر ساخت های البرز و تهران مناسب برای پذیرای جمعیت فعلی نیست، گفت: بنابراین انتظار می رود برای پیشگیری از بحران های عمیق تر اقدام جدی در اسرع وقت صورت گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: طرح جامع خطر پذیری محیط زیست استان با همکاری پردیس کشاورزی تدوین شده و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد مطلب 3844092

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