به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران عصر دیروز در همایشی تحت عنوان "من انقلابی ام" که به همت تشکل های دانشجویی دانشگاه شهید رجایی و به مناسبت گرامیداشت 16 آذر ، روز دانشجو برگزار شد ، به عنوان یکی از مهمانان ویژ ه این برنامه حضور یافت.

در این برنامه که بیشترین زمان آن به گپ و گفت دانشجویان و پرسش از مهدی چمران و سایر مهمانان سپری شد ، چمران در ابتدا به نقل واقعه 16 آذر سال 1332 و طراحی کودتای امریکایی سال 1332 پرداخت و با استناد به یادداشت شهید دکتر مصطفی چمران که در واقعه 16 آذر 1332 دانشجوی دانشکده فنی تهران و دوست مشترک سه شهید دانشجو بود پرداخت.



همچنین از خاطرات خویش در منطقه بازار و سبزه میدان قدیم که هسته ابتدایی کودتا را تشکیل داده بود تعریف و روند این ماجرا را برای دانشجویان تشریح کرد.



مهدی چمران در ادامه برنامه و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص الگوی شخصیت شهید چمران با اشاره به شخصیت چند وجهی و روح بزرگ دکتر چمران گفت: برای پاسخ به این سوال باید تمام ابعاد شهید چمران را برسی نمود و این سوالی نیست که بشود کوتاه پاسخ داد ؛ اما همانطور که در کتاب هاو خاطرات ایشان وجود دارد، ارادت قلبی شهید چمران به شیوه زیستن امیر مومنان (ع) و مرگ به سیاق سرور و سالار شهیدان همواره آرزو و هدف شان در زندگی بود و به هر حال توانست هم علوی زندگی کرده و هم حسینی به شهادت برسد.



سوال بعدی مطرح شده از چمران، در باره وضعیت آلودگی هوای شهر تهران بود که وی در پاسخ به این سوال گفت: وقتی آلودگی هوای تهران بیشتر می‌شود، تعداد مرگ و میرهای شهر تهران هم افزایش می‌یابد.



وی در مورد اینکه مترو در شهرها را چه کسی می‌سازد؟ پاسخ داد: مترو را در شهرها تنها شهرداری‌ها نمی‌سازند زیرا که این امر هزینه بسیاری دارد. در برخی از شهرهای دنیا مترو ها صد در صد دولتی ساخته می شود و در برخی دیگر به صورت مشارکت حمایتی با شهرداری ها صورت می پذیرد. همچنین دولت ها سوبسید و یارانه های بالایی به مردم برای کاهش هزینه های مترو در نظر می گیرند. در سال 78 مقرر شد متروی تهران توسط شهرداری و دولت به صورت سرمایه‌گذاری نصف نصف صورت گیرد. از آن سال هم بودجه تخصیص‌یافته توسط شهرداری هر سال افزایش یافته است.



وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری تهران برای مترو امسال 2600 میلیارد تومان است، تأکید کرد: حتی اگر شده این مبلغ را قرض کنیم پرداخت می‌کنیم. سرعت ساخت متروی تهران در جهان کم‌نظیر است. دولت هم باید 2600 میلیارد تومان به بودجه مترو اختصاص دهد، اما آن چیزی که مجلس ارائه داده است نزدیک به 200 میلیارد تومان بوده است و از همان 200 میلیارد تومان تصویب شده تنها نزدیک به 20 میلیارد آن به شهرداری رسیده است. البته این موضوع مبتلا به دولت فعلی نیست و همه دولت های درگیر با مترو کمکی بیش از این نکرده اند و همواره هزینه ها بر دوش شهرداری هاست.



چمران اضافه کرد: در سال گذشته دولت تنها 15 میلیارد تومان برای متروی تهران به شهرداری پرداخت کرده است و 15 میلیارد تومان هم برای جلوگیری از افزایش قیمت بلیت تخصیص داده است. تمام تلاش‌مان را می‌کنیم 7 خط متروی تهران را تا پایان سال آینده تحویل دهیم.

در پایان نیز رئیس شورای اسلامی شهر تهران با قرائت نیایشی زیبا از دست نیایش نامه های شهید دکتر مصطفی چمران سخنان خویش را به پایان رساند.