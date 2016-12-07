۳۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به بخش مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی ظهر چهارشنبه در نشست اعضای کمیسیون عمرانی مجلس و مدیران شهری قزوین که در شهرداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های انجام شده نزدیک به ۳۰ درصد از اقتصاد هر کشوری وابسته به بخش مسکن است که متاسفانه در چند سال اخیر کشور با مشکل رکود در حوزه مسکن مواجه شده است.

وی افزود: با رکود در حوزه مسکن درآمدهای شهرداری ها به حد قابل توجهی کاهش یافته است، از این رو فروش تراکم، ماده ۱۰۰ و غیره راهکارهایی هستند که شهرداری ها برای تامین هزینه های خود ناچار به اجرای آن هستند.

رئیس کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی گفت: مکاتباتی در این خصوص صورت گرفته است و امیدواریم بتوانیم با راهکارهای در نظر گرفته شده مسکن را از رکود خارج کنیم.

رضایی تصریح کرد: تسهیل در پرداخت تسهیلات ارزان قیمت می تواند جهشی در حوزه مسکن ایجاد کند و امیدواریم با تدابیر انجام شده بتوانیم راهکاری برای خروج از این رکود پیدا کنیم.

وی با اشاره به پروژه های نیمه کاره دولت بیان کرد: امروز بار سنگینی از پروژه های عمرانی روی دوش دولت است که با اعتبارات این چنینی تا مدت زیادی نمی توان انتظار داشت به نتیجه برسد.

رئیس کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید تلاش کند تا پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود این در حالی است که تا کنون در حوزه واگذاری های بخش خصوصی شفاف عمل نکرده ایم.

رضایی بیان کرد: در جلساتی که در استان قزوین داشتیم متوجه نیاز استان به قطار سریع السیر شدیم که امیدواریم در کمیسیون عمران به این مسئله اشاره کنیم.

وی با اشاره به نیازهای موجود در حوزه پارک باراجین گفت: مجموعه پارک ملی باراجین مختص استان قزوین نیست و ظرفیتی ملی است و امیدواریم بتوانیم در بودجه سال ۹۶ مصوبه ای درکمیسیون عمران داشته باشیم.

رئیس کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به خط لوله انتقال نفت از قزوین بیان کرد: در صورتی که احساس خطر دراین باره وجود داشته باشد باید جابه جایی صورت گیرد و پیگیر این مسئله خواهیم بود.