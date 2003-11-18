  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ آبان ۱۳۸۲، ۲۰:۰۸

حملات جديد صهيونيست ها به نوار غزه

نظاميان اسراييلي هشت فلسطيني را در شهر غزه زخمي كردند

منابع امنيتي و پزشكي فلسطين امروز اعلام كردند:نظاميان رژيم صهيونيستي با حمله به شهر رفح هشت فلسطيني را زخمي كردند كه حال چهار تن از آنها وخيم اعلام شده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، همين منابع افزودند: بيش از20 دستگاه تانك وخودرو نظامي كه توسط هليكوپترهاي آپاچي اسراييلي حمايت مي شدند درحالي به كوي القصاص درشهر رفح حمله بردند كه منزل فلسطيني ها را به زير آتش سنگين گلوله قرار داده بودند .
منابع پزشكي گفتند:هشت فلسطيني در جريان اين حمله مجروح شدند و حال چهار تن ازانان وخيم است. دراين شرايط مديرسرويس امنيت عمومي نوارغزه گفت : نيروهاي اشغالگراسراييلي با حمايت دهها دستگاه تانك و خودرو زرهي بيش از دويست متر به كوي القصاص پيشروي كرده واقدام به  گلوله باران منازل فلسطيني ها كردند .
درجريان اين گلوله باران يكي از منازل فلسطيني ها به طور كامل تخريب شد و به شماري ديگر ازمنازل  آسيب رسيد. وي گفت : هم اكنون نيروهاي اسراييلي با خودروهاي گشتي خود دركوي القصاص مشغول گشت زني هستند و تمام تحركات فلسطيني ها را زير نظر دارند .
پيشترمنابع پزشكي فلسطيني اززخمي شدن دو فلسطيني در شرق نوارغزه در نزديكي گذرگاه "المنطار" حد فاصل اراضي اشغالي 1967و نوارغزه خبر داده بودند .

کد مطلب 38441

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها