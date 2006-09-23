به گزارش خبرگزاري مهر، سري جديد مستند "خليج فارس" در ادامه سري قبل به مباحثي چون تاريخچه دريانوردي در خليج فارس، مديريت يكپارچه سواحل درياي خزر، بنادر خليج فارس و شيلات در خليج مي پردازد.

بررسي انرژي هاي موجود در خليج فارس و نحوه بهره برداري از آن، جاذبه هاي طبيعي و تاريخي اين خليج و قابليت جذب اكوتوريست در منطقه، آلاينده هاي خليج فارس از جمله تردد هزاران كشتي در سال و آلاينده هاي زيست محيطي از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين برنامه است.

برنامه مستند خليج فارس از دوم مهرماه شروع مي شود و روزهاي يكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته ساعت 21:15 روي آنتن شبكه خبر مي رود. حسين بشرزاد تهيه كنندگي و كارگرداني اين برنامه را بر عهده دارد.