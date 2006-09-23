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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۱۲

مستند "خليج فارس" از شبكه خبر پخش مي‌شود

سري جديد مستند "خليج فارس" در 13 قسمت 15 دقيقه‌اي براي پخش در روزهاي فرد از شبكه خبر آماده شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، سري جديد مستند "خليج فارس" در ادامه سري قبل به مباحثي چون تاريخچه دريانوردي در خليج فارس، مديريت يكپارچه سواحل درياي خزر، بنادر خليج فارس و شيلات در خليج مي پردازد.

بررسي انرژي هاي موجود در خليج فارس و نحوه بهره برداري از آن، جاذبه هاي طبيعي و تاريخي اين خليج و قابليت جذب اكوتوريست در منطقه، آلاينده هاي خليج فارس از جمله تردد هزاران كشتي در سال و آلاينده هاي زيست محيطي از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين برنامه است.

برنامه مستند خليج فارس از دوم مهرماه شروع مي شود و روزهاي يكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته ساعت 21:15 روي آنتن شبكه خبر مي رود. حسين بشرزاد تهيه كنندگي و كارگرداني اين برنامه را بر عهده دارد.

کد مطلب 384410

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