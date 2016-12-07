۱۷ اثر برتر در همایش هفتاد و دو خط اشک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر عمادی بعدازظهر چهارشنبه در ششمین همایش آیینی هفتاد و دو خط اشک اظهار داشت: این همایش به شکل ویژه با حضور شاعران دانشجو از شش سال گذشته برگزار و امروز در میان دانشگاهیان علاقه‌مند به ادبیات و شعر آیینی در سرتاسر کشور به خوبی شناخته شده است.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ اثر از سرتاسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، ابراز داشت: پس از غربالگری و با نظارت داوران جشنواره ۷۰ اثر به مرحله دوم راه پیدا کرد و در نهایت ۴۲ اثر به عنوان آثار ارزشمند شناخته شدند.

دبیر همایش آیینی هفتاد و دو خط اشک با اشاره به اینکه از این ۴۲ اثر ۱۷ اثر به عنوان آثار برتر و ۲۷ مورد قابل تقدیر شناخته شد، بیان داشت: سه استاد، دو کارمند و ۳۷ دانشجو در بین نفرات برگزیده و برتر هستند، بیشترین برگزیده‌ها از تهران با ۸ اثر و سپس اصفهان با ۵ اثر هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های دولتی با ۷۰ اثر بیشترین شرکت کننده، دانشگاه‌های پیام نور ۴۵ اثر و دانشگاه‌های آزاد ۲۷ اثر داشتند و بقیه شرکت‌کنندگان از دیگر دانشگاه‌ها از جمله علوم پزشکی، فرهنگیان و علمی کاربردی بودند.

حجت‌الاسلام عمادی با اشاره به اینکه اصفهان با ۵۲ نفر و تهران با ۳۷ شرکت‌کننده بیشترین میزان مشارکت را در جشنواره داشتند، گفت: همچنین گیلان با ۱۱اثر، زنجان و فارس با ۱۰ اثر و همدان، قم و خراسان رضوی با ۶ اثر در رتبه‌های بعدی بودند و استان‌های کرمان، کرمانشاه، تبرزی، یزد، اردبیل، مرکزی، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، کهکیلویه و بویر احمد و غیره نیز از دیگر استان‌های شرکت‌کننده در همایش بودند.

وی اضافه کرد: امسال بنیاد ملی نخبگان و شهرداری اصفهان همکاری خوبی با نهاد برای برگزاری ششمین همایش هفتاد و دو خط اشک داشتند و امیدواریم این همایش سال به سال بیش از گذشته در خدمت ادبیات آیینی باشد.