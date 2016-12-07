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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۶

۳۳هزار لیتر سوخت قاچاق در دلیجان کشف و توقیف شد

۳۳هزار لیتر سوخت قاچاق در دلیجان کشف و توقیف شد

دلیجان- فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان گفت: ۳۳هزار لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیون کشنده در شهرستان دلیجان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، علی هاشمی اظهار داشت: در اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته ماموران انتظامی ایست و بازرسی شهرستان دلیجان در هنگام کنترل کامیون های عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار مظنون شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس پس از بازرسی از کامیون مذکور، ۳۳هزار لیتر نفت کوره قاچاق را کشف کردند و به علت عدم ارائه هر گونه مدارک گمرکی از سوی راننده، این میزان سوخت توقیف و خودرو به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 3844104

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