تدابیر لازم برای واکنش متناسب به اقدامات آمریکا تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت نظارت بر اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد.
در این جلسه، وزارت امور خارجه گزارشی از سیر مصوبه ضد ایرانی کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون آیسا را ارائه و اقدامات دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی با کشورها در اعتراض به رفتار آمریکا را تشریح کرد.
همچنین سازمان انرژی اتمی، گزارشی از آخرین مذاکرات و توافقها با گروه 1+5 در مسائل فنّی از جمله تأمین کیک زرد مورد نیاز و نوسازی نیروگاه هستهای اراک را ارائه داد.
اعضای جلسه با توجه به رفتار غیرقابل توجیه آمریکا در رابطه با تعهدات این کشور در برجام، اجرایی شدن این قانون را نقض فاحش برجام دانستند و پیشنهادهای مطرح شده در واکنش به اقدامات آمریکا را مورد بررسی و تصویب قرار دادند و با توجه به سناریوهای محتمل در آینده، برای هرگونه اقدام تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.
براساس این تصمیمات، اقدام دولت آمریکا بطور دقیق رصد خواهد شد و براساس تدابیر متخذه، متناسب با اقدام طرف مقابل، واکنش لازم طبق مصوبات اجرایی خواهد گردید.
هیأت نظارت، برای پیگیری موضوع، هفته آینده نیز تشکیل جلسه خواهد داد.
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