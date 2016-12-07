تدابیر لازم برای واکنش متناسب به اقدامات آمریکا تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت نظارت بر اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی ‏رییس جمهوری تشکیل جلسه داد. ‏

در این جلسه، وزارت امور خارجه گزارشی از سیر مصوبه ضد ایرانی کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون آیسا را ارائه و اقدامات ‏دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی با کشورها در اعتراض به رفتار آمریکا را تشریح کرد.‏

همچنین سازمان انرژی اتمی، گزارشی از آخرین مذاکرات و توافق‌ها با گروه 1+5 در مسائل فنّی از جمله تأمین کیک زرد مورد ‏نیاز و نوسازی نیروگاه هسته‌ای اراک را ارائه داد.‏

اعضای جلسه با توجه به رفتار غیرقابل توجیه آمریکا در رابطه با تعهدات این کشور در برجام،‌ اجرایی شدن این قانون را نقض ‏فاحش برجام دانستند و پیشنهادهای مطرح شده در واکنش به اقدامات آمریکا را مورد بررسی و تصویب قرار دادند و با توجه به ‏سناریوهای محتمل در آینده، برای هرگونه اقدام تصمیمات لازم را اتخاذ کردند. ‏

براساس این تصمیمات، اقدام دولت آمریکا بطور دقیق رصد خواهد شد و براساس تدابیر متخذه، متناسب با اقدام طرف مقابل، ‏واکنش لازم طبق مصوبات اجرایی خواهد گردید.‏

هیأت نظارت، برای پیگیری موضوع، هفته آینده نیز تشکیل جلسه خواهد داد.‏