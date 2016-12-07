ترامپ شخصیت برگزیده سال مجله تایم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور منتخب آمریکا از سوی مجله تایم، به عنوان شخصیت برگزیده سال انتخاب و معرفی شد. تایم همچنین از ترامپ با عنوان «رئیس جمهور ایالات متفرق آمریکا» یاد کرده است.

«ترامپ» در مصاحبه روز گذشته خود با نشریه «تودی» پیش از اعلام رسمی این خبر توسط تایم، این مطلب را اعلام کرده و از آن به عنوان خبری بزرگ یاد کرد.

وی در این باره گفت: این افتخار بزرگی است. خیلی بزرگ.

«ترامپ» در اشاره به اهمیت این موضوع افزود: (تایم) مجله بسیار مهمی است و من خیلی خوش شانس بوده ام که توانسته ام روی جلد امسال این مجله قرار بگیرم.

گفتنی است «باراک اوباما»، رئیس جمهوری فعلی آمریکا پیشتر در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ یعنی سالهای پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مرد سال مجله تایم انتخاب شده بود.

تایم، سنت انتخاب شخصیت سال را از سال ۱۹۲۷ آغاز کرد و مبنای انتخاب آن، میزان خبرسازی فرد منتخب در طول سال است.