  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۲

شمار جان باختگان زلزله اندونزی به ۹۷ نفر افزایش یافت

شمار جان باختگان زلزله اندونزی به ۹۷ نفر افزایش یافت

منابع رسانه ای گزارش دادند که شمار جان باختگان زلزله ۶.۴ ریشتری استان «آچه» اندونزی به ۹۷ نفز افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، گزارش های رسانه ای حاکی از آن است شمار جان باختگان زلزله ۶.۴ ریشتری استان «آچه» در اندونزی به ۹۷ نفر افزایش یافت.

مرکز لرزه نگاری در آمریکا گزارش داده بود زلزله ای به قدرت ۶.۴ ریشتر ساعت پنج صبح به وقت محلی استان «آچه» در اندونزی را به لرزه در آورد. حال برخی مجروحان وخیم گز​ارش شده است و به نظر می رسد تعداد کشته ها افزایش یابد.

عمق این زلزله در ۱۷ کیلومتری از سطح زمین در شمال استان آچه گزارش شده که باعث تخریب بسیاری از منازل مسکونی شده است.

از سویی مرکز ژئوفیزیک و هواشناسی اندونزی اعلام کرده است خطر وقوع سونامی پس از این زلزله وجود ندارد.

آچه یکی از استان‌های کشور اندونزی است که در شمال جزیره «سوماترا» واقع شده‌ است.

کد مطلب 3844111
علی کاووسی نژاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها