تبدیل ایران به یک ابرقدرت معنوی/دشمن بیکار ننشسته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و امام جمعه موقت شهرستان ورامین، ظهر چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی این شهرستان اظهار داشت: روز دانشجو بهترین فرصت برای بیان رسالت ها و وظایف دانشجویان در عرصه و برهه حساس کنونی است.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین افزود: ۱۶ آذر سال ۳۲ یک روز تاریخی برای ملت ایران است و باید همزمان با سالروز شهادت شهدای دانشجو، حقایق و وقایع انقلاب اسلامی برای نسل جوان کشور بازگو شود.

دانشجویان در خط مقدم دفاع از ارزش ها قرار دارند

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به این نکته که در نهضت اسلامی امام راحل، دانشجویان حضور جدی داشتند، ادامه داد: دانشجویان از جمله اقشاری بودند که به ندای امام راحل لبیک گفتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز در برهه های مختلف از جمله هشت سال دفاع مقدس به رسالت خود عمل کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو اضافه کرد: بیش از چهار هزار دانشجو در هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و ارزش های انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند و امروز باید این شهدا به عنوان یک الگو و اسوه به آینده سازان ایران معرفی شوند.

محمودی متذکر شد: جانفشانی و رشادت دانشجویان در هشت سال دفاع مقدس و برهه های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی نشان دهنده آن است که دانشجویان در خط مقدم دفاع از ارزش ها قرار دارند.

حضور فعالانه و آگاهانه برای مقابله با جنگ نرم دشمن وظیفه دانشجویان است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به تلاش دشمن برای عدم موفقیت دانشجویان کشور بیان داشت: امروز دشمن برای انحراف نسل جوان برنامه ریزی کرده و دانشجویان باید بیدار و آگاه باشند و با جنگ نرم دشمن به مقابله بپردازند.

وی تأکید کرد: حضور فعالانه و آگاهانه برای مقابله با جنگ نرم دشمن از جمله رسالت های خطیری است که دانشجویان در برهه و زمان کنونی بر دوش دارند و باید با تمام توان به وظیفه خود عمل کنند.

ایران به یک ابرقدرت معنوی تبدیل شده است

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در جهان گفت: امروز انقلاب اسلامی توانسته در عرصه های مختلف جهانی بدرخشد و به یک ابرقدرت معنوی تبدیل شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: امروز ملت های آزادی خواه جهان از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند اما دشمن بیکار نیست و با طراحی جنگ نرم در قالب ایجاد شبکه های ماهواره ای متعدد و شبکه های اجتماعی به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی است.