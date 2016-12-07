کارگران ارگ بم دست ازکارکشیدند/ماجرای نامه نگاری به سازمان مدیریت

افشین ابراهیمی به خبرنگار مهر گفت: ۱۲۲ کارگر در مجموعه ارگ بم مشغول به کار هستند که به دلیل عدم پراخت حقوق ۴ ماه، آنها از سه روز پیش کارهای مربوط به مرمت ارگ بم را متوقف کرده اند.

وی در ادامه گفت: ما ده تا ۱۵ کارشناس داریم که آنها حقوقشان را دریافت کرده اند اما هنوز حقوق کارگران داده نشده است با این وجود با کارگران صحبت کرده ایم که از فردا مشغول به کار شوند.

ابراهیمی در پاسخ به اینکه وقتی حقوق آنها پرداخت نشده چطور می توان از آنها انتظار برگشت داشت گفت: ما این موضوع را به تهران منتقل کرده ایم تا مشکلشان هر چه زودتر حل شود.

مدیر پژوهشی ارگ بم بیان کرد: اعتبارات ارگ بم و حقوق کارگران از محل اعتبارات ملی پرداخت می شود پس باید حقوق کارگران به موقع و به اندازه باشد که کمتر شاهد چنین اعتراض هایی باشیم.

وی گفت: من ۸ سال است که در ارگ بم کار می کنم و اعتراض کارگران به دیرکرد حقوق برای دومین و یا سومین بار انجام شده است. اما این دیرکرد فقط مختص به ارگ بم نیست. در خیلی ازجاهای دیگر هم می توان دیرکرد حقوق را مشاهده کرد.

فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاههای میراث جهانی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: دفتر امور پایگاههای میراث جهانی از اول سال تا کنون تنها ۱۵ درصد تخصیص اعتبار گرفته است. برخی از پروژه هایی که نیروی زیاد تری دارند حقوق شان را تا ماه خرداد گرفته اند و برخی از پایگاهها تا ماه مرداد. به عنوان مثال کارگران پایگاههای میراث جهانی خوزستان از خرداد تا به حال حقوق دریافت نکرده اند. بنابراین بسیاری از پروژه ها و پایگاهها از سه تا ۵ ماه است که حقوق ندارند.

وی گفت: سازمان مدیریت، به جای تخصیص نقدی به ما اسناد خزانه داده است. این اسناد فرابورس است یعنی به جای پول به ما سند خزانه ای داده اند که آن هم متناسب با حقوق نیست. از زمانی که این اسناد در اختیار ما قرار گرفته تا کنون چند بار به سازمان مدیریت نامه نوشتیم که کارگران پول می خواهند نه اسناد خرانه ای. اما دولت چون نقدینگی نداشته به جای پول به ما این اسناد را داده است منتها این اسناد را همیشه به پیمانکاران و کسانی می دهند که طلب زیادی دارند ولی ما برای کارگران پایگاهها پول نقد لازم داریم و این اسناد متناسب با نیازهای ما نیست.

مدیرکل امور پایگاههای میراث جهانی بیان کرد: آیا فقط ما باید میراث جهانی کشورمان را ثبت کنیم؟ وقتی نمی توانیم حداقل حقوق کارگران را بپردازیم چطور انتظار دارید آنها را مدیریت کنیم و زیرساخت برای حضور گردشگران آماده شود. مسئولان و کارگران پایگاهها در ایران با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند. ما حتی زمانی که آقای سلطانی فر داشت از سازمان میراث فرهنگی می رفت بازهم به سازمان مدیریت نامه نوشتیم که توجه ویژه ای به پایگاههای میراث جهانی شود اما جوابی نگرفتیم .

عزیزی بیان کرد: از سه سال پیش تا کنون این نامه نگاری ها به سازمان مدیریت و برنامه درحال انجام است و ما اعلام کرده ایم که بخش اعظم اعتبارات حقوقی است که باید داده شود و با این اسناد نمی توان کاری انجام داد.