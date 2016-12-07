به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش، افزود: برنامه‌های هفته پژوهش در دو بخش ملی و استانی پیگیری شده است.

وی به برنامه‌های هفته پژوهش در بخش ملی با مسئولیت معاونت پژوهش و فناوری وزیر علوم و رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور اشاره کردو ادامه داد: این برنامه ها از یکشنبه ۲۱ تا ۲۶ آذر ماه برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه زنجان به اهداف ملی برنامه‌های هفته پژوهش اشاره کردو گفت: در این بخش ترویج فرهنگ و تقویت پژوهشگران، تبیین وضعیت موجود با شناسایی و عرضه یافته‌های پژوهشگران، بسترسازی برای تجاری سازی یافته‌های علمی و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه مدنظر بوده است.

جمشیدی ادامه داد: برنامه‌های این هفته در زنجان با شعار پژوهش تقاضا محور، تجاری‌سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی، از ۱۳ آذر آغاز شده است.

وی افزود: برنامه‌های هفته استانی هفته پژوهش در ۳۱ استان به صورت همزمان و با ریاست استانداران برگزار می‌شود و برنامه‌های هفته پژوهش با دو هدف ملی و عملیاتی طراحی شده است.

رئیس دانشگاه زنجان با بیان اینکه هفته پژوهش فرصت مغتنمی برای ارتقای جایگاه پژوهش و نهادینه کردن این موضوع در جامعه است،گفت: موضوع فناوری از حوزه‌هایی است که بیشتر در کشور مورد غفلت واقع شده و اما با این وجود حرکت‌های خوبی نیز آغاز شده است.

جمشیدی با بیان اینکه در هفته پژوهش برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری جشنواره‌ها، روز باز دانشگاه‌ها و برگزاری نشست‌ها، تورهای صنعتی برگزار شده است، گفت: توجه به امر پژوهش باید در دانشگاه ویژه دیده شود و خوشبختانه این دانشگاه در این زمینه موفق بوده است.