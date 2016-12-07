برگزاری همایش تجلیل ازمعلولان شهرستان پاکدشت/تقدیر ازخبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تقدیر از معلولان شهرستان پاکدشت ظهر چهارشنبه با حضور گسترده معلولان و مسئولان در سالن فرهنگی شهدای پاکدشت برگزار شد.

مجید دین پرور رئیس اداره بهزیستی شهرستان پاکدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بهزیستی شهرستان پاکدشت چهار هزار معلول تشکیل پرونده داده اند.

دین پرور افزود: معلول به کسی گفته می شودکه از توانایی های خدادادی نمی تواند استفاده کند و برای اولین بار روز جهانی معلولان در شهرستان پاکدشت با حضور پرشور فعالان این عرصه و پشتیبانی فرمانداری، شهرداری و آموزش و پرورش برگزار می شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پاکدشت گفت: طبق طبقه بندیicf معلولین در پنج رده جسمی-حرکتی، شنوایی، بینایی، ذهنی و روانی قرار دارند.

دین پرور افزود: به معلولان شهرستان پاکدشت در پنج مرکز به صورت نیمه وقت، شبانه روزی دولتی و غیر دولتی، آموزش و خدمات رسانی می شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پاکدشت ادامه داد: امسال برای نخستین بار تابلو پارک ویژه معلولان به همت شهرداری رونمایی شد و مسئولان شهرستانی روز یکشنبه نیز از موسسات فعال در خدمت رسانی به معلولان بازدید کردند.

دین پرور در پایان تشکر ویژه ای از خبرگزاری مهر کرد و بیان داشت: از خبرگزاری مهر که پرتوان برای بازتاب اخبار معلولان تلاش می کند، تشکر و قدردانی می کنم و معلولین از این که خبرگزاری مطرحی چون مهر، اخبار عملکرد آن ها را انعکاس می دهد، روحیه گرفته و پرتوان تر از گذشته تلاش می کنند.