گزارش اقدامات دولت دراقتصاد مقاومتی تادی ماه به اطلاع مردم می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح قرارگاه ستاد جهاد توانمندسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال سال اقتصاد مقاومتی و لبیک گویی به مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: امسال باید دولت، مجلس، موسسات غیر دولتی، خیریه ها و همه مردم به امام خود لبیک بگویند و وارد صحنه جهاد اقتصادی شوند.

وی با اشاره به اینکه هر گاه ملتی پشت سر رهبری و امام خود حرکت کرده از همه سدها و موانع عبور کرده است، بیان کرد: امروز روزی نیست که برای اقتصاد مقاومتی فقط به دست دولت نگاه کنیم بلکه امروز روزی است که از نهاد های دولتی، انقلابی، خیریه ها و همه باید آستین بالا بزنند و جهاد اقتصاد مقاومتی را در کشور شروع کنند.

امروز مسئله اقتصاد مسئله گذران زندگی نیست

رئیس قرارگاه ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با تأکید بر اینکه امروز هر کسی که می تواند در اقتصاد گامی بردارد بر او واجب است که وارد میدان شود، عنوان داشت: امروز مسئله اقتصاد مسئله گذران زندگی نیست، بلکه مسئله جهاد بزرگ، محکوم کردن آمریکا در شکست جمهوری اسلامی، تبدیل کردن ایران به قدرت بزرگ اقتصادی و پیروزی انقلاب اسلامی در بعد اقتصاد است.

رضایی با بیان اینکه جهاد امروز کمتر از بیرون کردن صدام از کشور نیست، بیان داشت: مسئله اقتصاد که امروز رهبری پرچم داری اقتصاد مقاومتی را به دست گرفته انقلاب، نهضت بزرگ و مسئله واجب است.

وی با اشاره به اینکه تاجایی که امکان دارد باید وارد میدان شویم چراکه در اقتصاد حد معینی وجود ندارد، عنوان داشت: برای اینکه زندگی مردم درست شود، پشتوانه اقتصادی مردم بالا رود و بتوانیم ایران را تبدیل به کانون اقتصادی بزرگ در منطقه کنیم باید همه منابع خود را بسیج کنیم و به صحنه بیایم بنابراین اینجا واجب کفایی حد معینی ندارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: امروز هر کسی به اندازه ای که توان دارد اگر وارد صحنه اقتصاد مقاومتی نشود، نه تنها جواب زن و فرزند بلکه جواب خدا، شهدا و جانبازان را باید بدهد.

رضایی با اشاره به راه اندازی قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت، گفت: هفته گذشته آقای جهانگیری گزارش مفصلی در این زمینه دادند و ما نیز در حال ارزیابی این گزارش هستیم تا نتیجه آن را به مقام معظم رهبری اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه این کار دولت است و باید ارزیابی کنیم در صحنه عمل دولت چقدر پیش رفته، نواقص و موفقیت های آن چه بوده است، بیان داشت: در حال حاضر قضاوتی نمی کنیم اما دی ماه تا بهمن ماه گزارش خود را از فعالیت های دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی به گوش مردم خواهیم رساند.

اعلام آمادگی ۴۰ خیریه برای ورود به صحنه اقتصاد مقاومتی

رئیس قرارگاه ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با تأکید بر اینکه لبیک گویی به رهبر انقلاب تنها توسط دولت نیست بلکه همه مردم باید وارد صحنه شوند، بیان کرد: خوشبختانه بسیج و سپاه فعالیت گسترده ای در سطح کشور آغاز کرده و یک هزار دهستان را در سطح کشور شناسایی کرده است.

رضایی ادامه داد: در حال حاضر کار در ۱۱۰ مورد از این دهستان ها شروع شده و تا یک سال آینده بالای ۱۰۰ دهستان را در همه ابعاد تحویل جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در کنار کار بسیج و سپاه یک کار دیگری به نام خیریه ها شده و این ها نیز وارد صحنه شده اند تا در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کنند، عنوان داشت: از جمله این فعالیت ها خیریه ها راه اندازی جهاد توانمندسازی بوده که ستادی از خیریه ها است و تاکنون ۴۰ خیریه برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کردند.

امروز باید اقتصاد را به دست مردم حل کنیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه غیراز خدا و مردم چیز دیگری نداریم، افزود: انقلاب و جنگ را به دست مردم به نتیجه رساندیم و امروز نیز باید اقتصاد را به دست مردم حل کنیم، راه دیگری غیر از این نداریم.

رضایی با اشاره به اینکه در روستاها و شهرستان ها انسان با استعداد و تحصیل کرده وجود دارند اما این ها قطراتی هستند که باید به هم وصل شوند و تبدیل به دریا شوند، عنوان داشت: اینجا ما مدیریت بخش دولتی، نهادهای انقلابی و خیریه ها می خواهیم تا همه دور هم جمع شوند و هر کسی به سهم خود باری از دوش انقلاب بردارد.