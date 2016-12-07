دفاع و مطالبه گری دو ویژگی مهم داوطلبان جمعیت هلال احمر است

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع عصر چهارشنبه در همایش داوطلبان افتخاری هلال هلال احمر افزود: کم و کیف حوادث جاده ای و ترافیکی به نحوه سبک زندگی افراد جامعه مربوط می شود و وظیفه داوطلبان جمعیت هلال احمر در تغییر نگرش سبک زندگی و کاستن از حوادث جاده ای انکارناپذیر است.

وی با اشاره به ضرورت حضور و افزایش تاثیر گذاری جمعیت هلال احمر در جامعه اظهارداشت: دفاع از جان و مال و مطالبه گری از خصایص مهم اعضای جمعیت هلال احمر است.

رافع کار آفرینی اجتماعی با مشارکت سازمان های مردم نهاد و اجرای طرح سلامت یاران با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی را از جمله مهمترین فعالیت های این جمعیت در سطح کشور دانست و گفت: در حال حاضر جمعیت هلال احمر کشور در حوزه ساختار و فعالیت الگوی سایر کشورها است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور افزود: طرح سلامت یاران با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و به منظور حضور داوطلبان هلال احمر به عنوان همراهان بیماران در مراکز درمانی و بیمارستان ها در حال اجراست و با اجرای آن بخش مهمی از رضایت بیماران تامین می شود.

رافع با ابراز امیدواری نسبت به اجرای طرح سلامت‌ یاران در تمام بیمارستان‌ها، مراکز و بخش‌های درمانی، گفت: این داوطلبان از وقت و سلامت خود برای سلامت بیماران گذشته‌اند و باید دست همه این داوطلبان را بوسید.

وی با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در سال های اخیر از خدمات بیش از ۷۳۰ هزار داوطلبان هلال احمر بهره مند شده اند، افزود: امروزه شاهد افزایش بیماری های قلبی و عروقی، انواع سرطان ها و بیماری روحی و روانی هستیم و مقابله با آنها نیازمند تغییر در سبک زندگی مردم به واسطه فعالیت های داوطلبانه است.

رئیس جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی نیز گفت: ایران و به ویژه آذربایجان غربی از نظر جغرافیایی در منطقه حادثه خیز قرار دارد و این امر وظیفه تلاشگران جمعیت هلال احمر را در حفظ آمادگی و ارائه خدمات بشردوستانه بیشتر می کند.

به گفته حسین محمودی اصل، محور اصلی فعالیت های جمعیت هلال احمر این استان استفاده از توان داوطلبان در جهت رفع نیاز نیازمندان است تا با افزایش سطح مشارکت های داوطلبی، گامی موثر در جهت کمک به هم نوعان برداشته شود.

در ادامه این همایش تابلوی مهربانی، اثر یکی از نقاشان شهرستان سردشت به نام شورش نصیری که عنوان سریع ترین نقاش آسیا و جهان را دارد به فرحناز رافع، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور اهدا شد.

سیامند رحمان، قهرمان و رکوردار وزنه بردای پارالمپیک و جهان به عنوان داوطلب افتخاری شهرستان اشنویه نیز یکی از میهمانان ویژه این مراسم بود که مورد تشویق بی امان حاضران قرار گرفت.

قرائت میثاق نامه، نقاشی تابلوی مهربانی توسط سریع ترین نقاش جهان از اشنویه، تجلیل از برگزیدگان جمعیت هلال احمر استان و سیامند رحمان قهرمان پارالمپیک، از دیگر برنامه های این همایش بود.