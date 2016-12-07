به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محسن وند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب استان تهران اظهار داشت: اگر امروز ساعت مطالعه پایین است، باید آسیب شناسی لازم صورت گرفته تا این معضل برطرف شود.

وی ادامه داد: با کمی دقت متوجه می شویم که در دانشگاه ها، مقاله ها و پایان نامه ها جنبه تزئینی به خود گرفته است و کمتر به آن ها پرداخته می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پاکدشت افزود: متأسفانه به مقالات علوم انسانی در دانشگاه ها کمتر پرداخته می شود و در بازارهای کتاب مشاهده می کنیم که چگونه پایان نامه ها را می فروشند و این یک معضل بزرگ در عرصه کتاب خوانی و رشد علمی است.

وی ادامه داد: افزایش ساعات مطالعه در رشد و توسعه کشور در عرصه های مختلف بسیار تأثیرگذار است و برای رشد مطالعه اگر تلاش نکنیم، به آینده کشور آسیب جبران ناپذیری وارد کرده ایم.

وی گفت: خانواده ها نیز در رشد ساعت مطالعه تأثیر گذار هستند و می توانند با خرید چند کتاب و ساختن کتابخانه کوچک، فرزندان خود را به سمت کتاب خوانی سوق دهند.

محسن وند افزود: این عادت اگر از کودکی همراه فرزندان باشد، آینده بسیار خوبی در انتظار کشور خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت با اشاره به ضرورت حضور آینده سازان ایران اسلامی در نمایشگاه های کتاب گفت: نمایشگاه کتاب اردوی فرهنگی دانش آموزان محسوب می شود.